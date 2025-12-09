Ergin Ataman répond à Chima Moneke et ses critiques sur l’utilisation de T.J. Shorts

L’ancien joueur du championnat de France, Chima Moneke, s’est attiré les foudres d’Ergin Ataman après avoir commenté publiquement la situation de T.J. Shorts au Panathinaikos. Une sortie qui n’a pas du tout plu à l’entraîneur turc, connu pour son franc-parler.

Ataman recadre Moneke sur le respect entre équipes

Chima Moneke, habitué à s’exprimer librement dans son podcast, avait récemment évoqué le rôle et le temps de jeu de T.J. Shorts au Panathinaïkos. Une intervention qui a provoqué une réaction cinglante d’Ergin Ataman, fidèle à son style direct et sans détour.

« Certains joueurs parlent plus des autres équipes qu’ils ne regardent dans leur propre cour. J’aime Moneke, et il n’est pas le seul, mais pourquoi cela arrive-t-il ? Ce n’est pas correct. Ils doivent se concentrer sur leur travail », a déclaré l’entraîneur du Panathinaikos. « Si mes joueurs commentent d’autres entraîneurs ou joueurs, je ne le tolérerai pas. Il vaut mieux qu’ils fassent attention à leurs propres erreurs. »

PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 28 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 11,8 #32 REB 2,3 #92 PD 3,4 #28

Ataman a toutefois précisé les limites de sa tolérance : « Vous pouvez me critiquer, ce n’est pas un problème, mais il doit y avoir du respect. C’est le travail des journalistes de commenter ces choses. »

La philosophie de gestion d’Ataman avec ses joueurs

L’entraîneur turc a profité de cette polémique pour expliquer sa méthode de travail avec ses joueurs, notamment concernant la gestion du temps de jeu. « Shorts est intelligent et comprend que dans mon système, si vous faites votre travail correctement, vous jouez. Si vous ne jouez pas bien, vous ne serez pas sur le terrain, même si vous êtes parmi les meilleurs », a-t-il expliqué.

Pour illustrer sa philosophie, Ataman a donné des exemples concrets : « Nunn a joué un excellent match contre Baskonia, mais une semaine plus tard à Istanbul, il n’a joué que 15 minutes parce que ce n’était pas son jour. Sloukas, d’autre part, n’était pas content de ne pas jouer contre Baskonia, mais plus tard il a livré une performance incroyable. »

« Mes joueurs savent que s’ils font bien leur travail, ils seront récompensés par des minutes. Si vous commencez dans le cinq, que vous jouez bien et que vous ne vous fatiguez pas, vous pouvez jouer les 40 minutes. Mais il y a des jours où vous n’êtes simplement pas à votre niveau, et alors tout le monde doit être prêt à intervenir. C’est le sport. Les objectifs sont atteints grâce à la confiance et à la chimie d’équipe », a-t-il conclu.