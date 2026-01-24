Chalon avec sa nouvelle recrue face à Cholet

Pour la réception de Cholet ce samedi soir au Colisée, dans le cadre de la 17e journée de Betclic ELITE, Chalon pourra compter sur sa nouvelle recrue Grant Golden (2,08 m, 28 ans) pour muscler sa raquette.

PROFIL JOUEUR Grant GOLDEN Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 28 ans (15/01/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketball Champions League PTS 12 #76 REB 7 #17 PD 1 #235

La Ligue Nationale de Basket a officiellement validé la qualification de l’intérieur américain, engagé jusqu’à la fin de la saison, qui va ainsi vivre sa première expérience professionnelle en France, sous les couleurs bourguignonnes.

Efficace en BCL

En attendant ses premières minutes en championnat, le natif de Winchester a déjà effectué ses débuts avec le maillot chalonnais en Basketball Champions League. Malgré le lourd revers concédé face à Badalone, l’intérieur est sorti du banc avec efficacité, compilant 12 points et 7 rebonds en 20 minutes de jeu, terminant meilleur rebondeur de son équipe.

Face à Cholet, un duel de prétendants aux Playoffs

Actuellement neuvième de Betclic ELITE avec un bilan équilibré de huit victoires pour huit défaites, Chalon reçoit ce samedi une formation de Cholet classée juste devant, huitième avec neuf succès pour sept revers. Un affrontement direct entre deux équipes clairement engagées dans la course aux playoffs.