Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Chalon avec sa nouvelle recrue face à Cholet

Betclic ELITE - À l’occasion de la réception de Cholet ce samedi soir au Colisée pour la 17e journée de Betclic ELITE, Élan Chalon pourra s’appuyer sur sa nouvelle recrue Grant Golden, officiellement qualifiée par la LNB.
|
00h00
Résumé
Écouter
Chalon avec sa nouvelle recrue face à Cholet

La nouvelle recrue de l’Élan est qualifiée par la LNB

Crédit photo : FIBA

Pour la réception de Cholet ce samedi soir au Colisée, dans le cadre de la 17e journée de Betclic ELITE, Chalon pourra compter sur sa nouvelle recrue Grant Golden (2,08 m, 28 ans) pour muscler sa raquette.

PROFIL JOUEUR
Grant GOLDEN
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 28 ans (15/01/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Basketball Champions League
PTS
12
#76
REB
7
#17
PD
1
#235

A la découverte de la Betclic ELITE

La Ligue Nationale de Basket a officiellement validé la qualification de l’intérieur américain, engagé jusqu’à la fin de la saison, qui va ainsi vivre sa première expérience professionnelle en France, sous les couleurs bourguignonnes.

LIRE AUSSI

Efficace en BCL

En attendant ses premières minutes en championnat, le natif de Winchester a déjà effectué ses débuts avec le maillot chalonnais en Basketball Champions League. Malgré le lourd revers concédé face à Badalone, l’intérieur est sorti du banc avec efficacité, compilant 12 points et 7 rebonds en 20 minutes de jeu, terminant meilleur rebondeur de son équipe.

Grant GOLDEN
Grant GOLDEN
12
PTS
7
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
JOV
107 75
CHA

Face à Cholet, un duel de prétendants aux Playoffs

Actuellement neuvième de Betclic ELITE avec un bilan équilibré de huit victoires pour huit défaites, Chalon reçoit ce samedi une formation de Cholet classée juste devant, huitième avec neuf succès pour sept revers. Un affrontement direct entre deux équipes clairement engagées dans la course aux playoffs.

LIRE AUSSI
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
yvan
Allez l'Elan !!!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00Grotzinger et Hamon-Crespin non retenus pour le Young Star Game LNB : « Un oubli scandaleux » pour Vincent Dumestre
À l’étranger
00h00Parker Jackson-Cartwright continue de s’éclater en Australie
ELITE 2
00h00« Globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses », analyse Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Rouen
T.J. Shorts a retrouvé des responsabilités contre le Maccabi Tel-Aviv jeudi soir
EuroLeague
00h00Sous pression au Panathinaikos, T.J. Shorts répond sur le parquet face au Maccabi
Leon Stergar va-t-il prolonger au Limoges CSP ?
Betclic ELITE
00h00Limoges souhaite prolonger Leon Stergar
Pacôme Dadiet a retrouvé des sensations basket en G-League ce vendredi 23 janvier
G League
00h00Pacôme Dadiet enfin récompensé en G-League : 26 points et une première victoire avec Westchester
Betclic ELITE
00h00Chalon avec sa nouvelle recrue face à Cholet
Natéo Des Bordes a planté 21 points contre Tours
NM1
00h00Le Pôle France signe sa deuxième victoire de la saison, contre un poids lourd de NM1 !
Le Levallois Metropolitans Basketball Club prend encore un peu plus d'avance dans la poule A
NM1
00h00Levallois et Le Havre déroulent et creusent l’écart en tête des deux poules
Dario Gjergja revient sur la défaite de Limoges contre Strasbourg (82-86)
Betclic ELITE
00h00« Vous avez un pistolet pour que je me tire dessus ? C’est ça mon sentiment » ; Dario Gjergja, abattu après Limoges – Strasbourg
1 / 0
Livenews NBA
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
1 / 0