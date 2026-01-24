Tariq Owens finalement disponible avec la JDA Dijon à Gravelines-Dunkerque

Bonne nouvelle pour la JDA Dijon à la veille de son déplacement dans le Nord. Tariq Owens (2,08 m, 30 ans) initialement suspendu pour cette rencontre, a été autorisé à jouer face à Gravelines-Dunkerque, l’appel formulé par le club étant jugé suspensif par la Ligue nationale de basket.

PROFIL JOUEUR Tariq OWENS Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 30 ans (30/06/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,4 #41 REB 6 #15 PD 0,7 #167

Un appel suspensif qui change la donne

Suspendu d’un match ferme, assorti d’un autre avec sursis, par la commission de discipline de la LNB, le pivot dijonnais était censé purger sa sanction dès ce week-end. En cause, un « comportement déplacé » relevé lors de la rencontre entre Boulazac et la JDA Dijon, disputée le 26 décembre dernier.

En faisant appel de cette décision, le club bourguignon espérait obtenir un délai. C’est désormais chose faite : la LNB a informé la JDA ce vendredi que cet appel était suspensif, permettant ainsi à l’Américain de figurer sur la feuille de match au Stade des Flandres pour la 17e journée de championnat indique Le Bien Public.

Au classement la JDA est 10e (7 victoires pour 9 défaites) et le BCM 15e et relégable (3 succès pour 13 revers).

Owens présent à Dunkerque, nouveau passage devant la commission

Conséquence directe, Tariq Owens fait bien partie du groupe dijonnais qui a pris la direction de Dunkerque en cette fin de semaine. Un renfort non négligeable pour la JDA Dijon, dans un contexte sportif où chaque rotation compte. En 26 minutes, athlétique poste 5 compile 11,4 points, 6 rebonds, 1,4 contre et 0,7 passe pour 14,3 d’évaluation.

Le dossier n’est toutefois pas clos. Le club repassera devant la commission de discipline la semaine prochaine afin de défendre sa position et tenter de faire valoir ses arguments sur le fond.