Betclic ELITE

Tariq Owens finalement disponible avec la JDA Dijon à Gravelines-Dunkerque

Betclic ELITE - Suspendu par la commission de discipline de la LNB, Tariq Owens pourra finalement tenir sa place avec la JDA Dijon ce samedi face à Gravelines-Dunkerque, l’appel du club bourguignon ayant un caractère suspensif.
|
00h00
Initialement suspendu, Tariq Owens pourra finalement jouer ce samedi à Gravelines-Dunkerque.

Crédit photo : Foxaep

Bonne nouvelle pour la JDA Dijon à la veille de son déplacement dans le Nord. Tariq Owens (2,08 m, 30 ans) initialement suspendu pour cette rencontre, a été autorisé à jouer face à Gravelines-Dunkerque, l’appel formulé par le club étant jugé suspensif par la Ligue nationale de basket.

PROFIL JOUEUR
Tariq OWENS
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 30 ans (30/06/1995)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11,4
#41
REB
6
#15
PD
0,7
#167

Un appel suspensif qui change la donne

Suspendu d’un match ferme, assorti d’un autre avec sursis, par la commission de discipline de la LNB, le pivot dijonnais était censé purger sa sanction dès ce week-end. En cause, un « comportement déplacé » relevé lors de la rencontre entre Boulazac et la JDA Dijon, disputée le 26 décembre dernier.

LIRE AUSSI

En faisant appel de cette décision, le club bourguignon espérait obtenir un délai. C’est désormais chose faite : la LNB a informé la JDA ce vendredi que cet appel était suspensif, permettant ainsi à l’Américain de figurer sur la feuille de match au Stade des Flandres pour la 17e journée de championnat indique Le Bien Public.

Au classement la JDA est 10e (7 victoires pour 9 défaites) et le BCM 15e et relégable (3 succès pour 13 revers).

Owens présent à Dunkerque, nouveau passage devant la commission

Conséquence directe, Tariq Owens fait bien partie du groupe dijonnais qui a pris la direction de Dunkerque en cette fin de semaine. Un renfort non négligeable pour la JDA Dijon, dans un contexte sportif où chaque rotation compte. En 26 minutes, athlétique poste 5 compile 11,4 points, 6 rebonds, 1,4 contre et 0,7 passe pour 14,3 d’évaluation.

Le dossier n’est toutefois pas clos. Le club repassera devant la commission de discipline la semaine prochaine afin de défendre sa position et tenter de faire valoir ses arguments sur le fond.

Betclic ELITE – Journée 17
23/01/2026
CSP Limoges
SIG Strasbourg
24/01/2026
SQB Saint-Quentin
ASM Monaco
BOU Boulazac
JSF Nanterre
BCM Gravelines
JDA Dijon
CHA Chalon
CHO Cholet
LEP Le Portel
PAR Paris Basketball
25/01/2026
JLB Bourg-en-Bresse
NAN Nancy
MSB Le Mans
ASV ASVEL

 

Dijon
Dijon
Suivre

