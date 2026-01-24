Sous pression au Panathinaikos, T.J. Shorts répond sur le parquet face au Maccabi

T.J. Shorts (1,75 m, 28 ans) était attendu. Écarté du groupe du Panathinaikos pour la réception de Baskonia en EuroLeague, l’ancien meneur du Paris Basketball a cette fois réagi sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv, sans pouvoir empêcher la défaite des siens.

Un retour dans la rotation sans victoire

Aligné dans le cinq majeur face à l’équipe israélienne, le meneur étasunien a compilé 13 points, 3 rebonds et 7 passes décisives en 28 minutes. Une prestation correcte sur le plan individuel, mais insuffisante pour inverser le cours de la rencontre. Dans une équipe grecque encore irrégulière en EuroLeague, le meneur a tenté d’apporter de la création et du rythme, dans un contexte particulièrement scruté.

Les mots très forts d’Ergin Ataman en toile de fond

Ce retour intervient seulement deux jours après son absence face à Baskonia, conséquence directe de choix forts du staff. Après cette mise à l’écart, Ergin Ataman avait tenu des propos très sévères, largement interprétés comme visant plusieurs joueurs de son effectif, dont T.J. Shorts.

« Honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec certains joueurs. Je suis vraiment perplexe. Je ne trouve pas la solution : ils ne nous apportent rien et vont devoir contribuer. Certains joueurs n’ont pas été à la hauteur et ont une fois de plus perturbé notre système. Dans ce système de jeu, certains joueurs ne méritent pas leur place dans l’équipe. Ceux qui ne respectent pas le système ne joueront pas, c’est tout. »

Un paradoxe entre championnat grec et EuroLeague

Si le Panathinaikos reste solide sur la scène nationale, avec une deuxième place du championnat grec et une seule défaite, concédée face au rival de l’Olympiakos, la situation est bien plus contrastée en EuroLeague. Le club athénien n’occupe que la 9e place, avec un bilan de 14 victoires pour 10 défaites, loin des ambitions affichées en début de saison alors que le club accueille le Final Four.

Des statistiques en forte baisse pour T.J. Shorts

Sur le plan individuel, le passage de Paris à Athènes se reflète dans les chiffres du double MVP de Betclic ELITE. La moyenne du naturalisé macédonien en EuroLeague est passée de 19 points et 7,3 passes à 8 points et 3,4 passes. Une chute statistique qui s’explique aussi par la réduction de ses responsabilités dans le jeu, au sein d’un effectif dense et exigeant.