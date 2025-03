Espoirs Pro B｜Les meilleures performances de la 23ème journée

Retour sur la 23ème journée d’Espoirs Pro B qui s’est espacée sur plusieurs semaines.

1. Matchs en avance

Le 29 janvier, les Espoirs SCABB s’étaient imposés à Roanne malgré 10 points, 17 rebonds et 4 passes décisives de Frédéric Missamou.

Le 20 février, les Espoirs Caen se sont imposés d’une longueur face aux Espoirs Aix-Maurienne bien portés par Ismail Saati et Damien Brunel en sorti de banc.

2. Matchs du vendredi 14 mars

Deux matches et deux larges victoires à l’extérieur pour les Espoirs Antibes et les Espoirs Denain.

3. Matchs du samedi 15 mars

A noter tout d’abord 3 victoires à l’extérieur. Pour les Espoirs Pau-Lacq-Orthez, Teddy Riskwait a encore été énorme et battu son records de points cette saison (29 points, et 14 rebonds). Les Espoirs Champagne Basket s’impose d’un point avec 16 points en 21 minutes en sorti de banc d’Elliot Valcy. Enfin, les Espoirs Orléans s’imposent à l’ASA avec 21 points et 11 rebonds de Joiesaint Yabusele et un Théo Pichard encore tout proche du tripple double.

3 victoires à domicile également, à commencer par les Espoirs Blois (+19 contre Rouen), et aussi les Espoirs Vichy avec un beau duel entre Luka Salaneuve (29 points, 4 rebonds et 5 passes décisives) contre Marhz Karabi (28 points et 10 rebonds pour Fos). Enfin, le HTV a battu Evreux avec un bon Vincent Embinga (17 points, 5 rebonds et 3 interceptions).

