Avec un bilan comptable (1v-3d) à l’opposé de celui de son hôte cette semaine (3v-1d), Cluj-Napoca ne partait clairement pas favori des bookmakers mercredi 23 octobre face à l’Hapoël Jérusalem en EuroCup. Qui plus est sur le parquet d’une équipe qui restait sur 3 victoires autoritaires (15 points d’écart en moyenne) dans la compétition.

Mais c’était sans compter sur la très belle prestation de l’ailier tricolore Adam Mokoka (1,95 m, 26 ans), au four et au moulin sur le parquet des Israéliens. Avec 14 points à 5 sur 8 aux tirs, 9 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres pour 27 d’évaluation, meilleure marque du match, l’ancien Bull de Chicago en NBA a noirci la feuille de statistiques. Il s’est ainsi offert pour s’offrir sa meilleure performance de la saison, en plus d’une victoire importante au classement du groupe B en vue des playoffs. Hormis un match à oublier à Ékinox début octobre (2 points), l’ancien joueur de Gravelines et Nanterre tourne à 12 points de moyenne sur les cinq premières journées d’EuroCup.

Un coup de chaud qui tombe à pic pour le club roumain, qui avec ce succès important, remonte à la sixième place du classement du groupe B, la dernière qualificative pour les playoffs en fin de saison. Une montée en régime de bon augure aussi pour les Bleus, qu’Adam Mokoka rejoindra fin novembre pour une double confrontation face à Chypre dans le cadre des fenêtres de qualifications pour l’EuroBasket 2025.