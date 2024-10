C’était l’affiche de cette quatrième journée d’EuroLeague. Le remake de la finale de Berlin remportée au printemps dernier par le Panathinaïkos Athènes face au Real Madrid, pour le plus grand plaisir des milliers de supporters grecs réunis à la UBER Arena. Un choc mais surtout une opportunité en or, que n’ont pas manqué de saisir les Merengue, de laver l’affront subi en Allemagne.

Engagé dans une phase de transition après le départ de ses mousquetaires français (Guerschon Yabusele, Petr Cornelie, Fabien Causeur et Vincent Poirier) et de ses icônes (Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez), le Real a montré qu’il avait de la ressource, et ce, en dépit de l’absence d’Andres Feliz (1,85 m, 27 ans), recrue phare de l’intersaison sur les lignes arrières. La Maison Blanche s’en est notamment remis au talent XXL et à la grinta de son maître à jouer, Facundo Campazzo, de retour sur les parquets après un match de suspension, pour infliger au Pana sa deuxième défaite consécutive (90-86) après son faux-pas de mardi face au Paris Basketball. L’international argentin, au four et au moulin jeudi, a signé un match plein avec 19 points, 5 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions pour 28 d’évaluation, la meilleure marque de la rencontre. Bien aidé par le sérieux (4 pertes de balle seulement) et la réussite de ses coéquipiers à longue distance (15 sur 33, 45,5% à 3-points) et par l’apport offensif de Dzanan Musa (15 points, 3 rebonds et 3 passes décisives et 16 d’évaluation), l’ancien joueur des Nuggets a donné le ton face à son public et permis aux siens de gérer sereinement la rencontre (+9 à la fin du 1er QT, +12 à la fin du 3ème QT, +16 à la 33ème minute).

Brillants en début de semaine à Paris, Lorenzo Brown, limité à 3 petites minutes de jeu, et Mathias Lessort (8 points et 7 rebonds en 23 minutes), n’ont pas eu l’impact attendu. Les Grecs se sont appuyés sur la première perf’ de l’année dans la compétition de Kendrick Nunn, auteur de 23 points, 4 rebonds et 6 passes décisives pour 25 d’évaluation. Hélas les exploits de l’ancien du Heat et des Lakers, conjugués au gros match d’un Juancho Hernangomez (16 points et 4 rebonds) de retour sur ses terres, n’ont pas suffi aux homes d’Ergin Ataman. Décrochés au classement, les champions d’Europe en titre joueront gros vendredi 25 octobre face au Fener, autre armada annoncée de cette campagne 2024-2025.

Le Real Madrid quant à lui reprend des couleurs après un début de saison catastrophique au regard des standards de l’institution ibérique (4 victoires en 9 matchs, toutes compétitions confondues), et fait le plein de confiance avant d’affronter Gérone ce week end en Liga Endesa, et, surtout, une Etoile Rouge de Belgrade inarrêtable en ce début de saison (3v-0d, seule équipe invaincue à ce stade) jeudi 24 octobre pour le compte du cinquième round de l’EuroLeague.