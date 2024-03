Evan Fournier vit la pire saison de sa carrière aux tirs

Libéré de sa prison new-yorkaise le 8 février dernier, Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) n’a pas repris des couleurs autant qu’espéré. Son match de ce 28 mars contre les Timberwolves de Rudy Gobert (défaite 106-91) en est la preuve. Alors qu’il a généralement une motivation supplémentaire et la volonté de bien faire quand il affronte son ami de toujours, il n’a cette fois pas existé du match. Le natif de Saint-Maurice n’a pas marqué le moindre point en 15 minutes, avec une triste réussite de 0/6 aux tirs, dont 0/4 à 3-points. Une performance dans la lignée de son mois de mars.

À part des rares éclaircies contre le Heat (18 points) ou son ancienne équipe du Magic (17 points et 5 passes), le n°31 de Détroit n’a pas réussi à trouver son rythme. Son coach Monty Williams lui accorde pourtant une grosse quinzaine de minutes en sortie de banc à chaque match. Alors que trois joueurs des Pistons ont déjà terminé leur saison et qu’une poignée d’autres sont ponctuellement blessés, Fournier continue lui à faire partie de cette rotation raccourcie. Sûrement avec son accord après une saison et demi sans jouer, le staff a décidé de ne pas le reposer. Mais il n’arrive pas pour autant à faire une bonne impression, qu’elle soit visuelle ou statistique.

Au global sur la saison, les chiffres de Fournier sont particulièrement ternes. En cumulant ses 21 matchs aux Pistons et ses 3 aux Knicks, il compile des statistiques de 6,7 points à 34% de réussite aux tirs (dont 26% à 3-points), 1,8 rebond, 1,5 passe décisive et 1,0 interception en 17 minutes de moyenne. Si son pourcentage global aux tirs est tout juste au-dessus de celui de la saison 2022-2023 (33,7%), celui à 3-points est de loin le pire qu’il n’ait jamais connu. Il n’était jamais descendu en dessous des 30%, même lorsque Tom Thibodeau l’avait mis de côté. Ce 26% est un très insuffisant pour celui qui est devenu un spécialiste de la discipline lors de son passage à New-York. Il avait inscrit plusieurs records de franchise, qui sont d’ailleurs en train d’être battus par Donte DiVicenzo.

Donte DiVincenzo on Evan Fournier: “Ev had a hell of a time here. … The one thing I respect most about Evan was how good of a teammate he was.” Says Fournier is one of the best teammates he’s ever had.

— Fred Katz (@FredKatz) March 26, 2024