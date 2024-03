Fabrice Courcier ne devrait pas rester l’entraîneur du Havre

Arrivé en novembre 2022 au Havre, avec un an et demi de contrat pour redresser le STB, Fabrice Courcier (56 ans) ne devrait pas prolonger son aventure thomiste plus loin que le terme de son engagement. Alors que le club normand est engagé dans une nouvelle saison décevante, menacé de rater les playoffs de NM1 malgré une dernière victoire qui a fait du bien (85-70 à Toulouse vendredi) pour rattraper la dernière place qualificative (la 7e de la poule intermédiaire), le président Rudy Sevi a laissé entendre que le technicien lillois ne serait pas prolongé.

Interrogé par Paris Normandie, le dirigeant a d’abord été évasif lorsque notre confrère Benoit Donckele lui a demandé si Fabrice Courcier était toujours l’homme de la situation. « C’est compliqué à dire… Maintenant, qu’il soit sous contrat, ou pas, mon job est d’avoir un temps d’avance. » Puis il s’est fait beaucoup plus limpide au moment d’être relancé. « On a déjà évoqué le sujet, oui. Et… Forcément, il y aura un changement. On travaille sur le profil. »

Toujours dans le même entretien, Rudy Sevi a pourtant assuré que Fabrice Courcier avait fait du « très bon boulot » lors de sa prise de poste la saison dernière auprès d’une équipe qu’il n’avait pas composé, et lui a trouvé des circonstances atténuantes pour l’exercice en cours « avec un énorme facteur malchance ». Après avoir dégringolé de la Pro A vers la Nationale 1 entre 2016 et 2018, Le Havre s’enlise dans le bourbier de la NM1. Malgré de gros moyens et une structuration intéressante du club, les résultats sportifs ne suivent pas. Mardi dernier, suite au revers à domicile contre Vitré, le coach vainqueur de la Coupe de France 2005 avait fait part de sa lassitude face à une nouvelle année décevante. « Depuis le début de saison, il n’y a presque aucun plaisir parce qu’on répète sans cesse les mêmes erreurs », se lamentait-il dans les colonnes de Paris Normandie. « Donc soit on comprend les choses, soit on reste sur son statut et on finira dans le mur. Il y a trop d’ego et si ça continue ça va se déchirer derrière… même si ça se déchire déjà un petit peu. »