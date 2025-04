Fin de saison confirmée pour Bryce Nze, pilier du redressement du Nantes Basket Hermine

La tuile est confirmée pour le Nantes Basket Hermine : Bryce Nze (2,02 m, 27 ans), l’un de ses joueurs les plus réguliers cette saison, ne rejouera plus en 2024-2025. L’intérieur américano-nigérian s’est luxé l’épaule vendredi soir lors de la défaite contre Chartres et comme cela était craint il sera bien absent au minimum six semaines. Une durée d’indisponibilité synonyme de fin de saison.

Un coup dur pour le NBH et pour Nze

Le verdict est tombé, confirmé par Presse Océan : touché à l’épaule après une chute lors du match contre Chartres vendredi dernier, Bryce Nze est forfait pour le reste de la saison. « Bryce va être arrêté jusqu’à la fin de la saison car il s’est luxé l’épaule », a reconnu son coach Rémy Valin juste après la rencontre. Le NBH a officiellement annoncé une indisponibilité « d’au moins six semaines », alors que le dernier match est prévu le 13 mai contre Poitiers.

Revenu à Nantes en cours de saison, l’intérieur de 2,02 m s’était rapidement imposé comme un élément clé du collectif. En 18 rencontres de Pro B, pour 10 victoires, il tournait à 11,3 points, 8,3 rebonds et 2,2 passes décisives. Le 28 février, il avait livré une prestation XXL sur le parquet du SCABB, compilant 14 points, 19 rebonds et 5 passes dans une victoire précieuse.

Ce nouveau coup dur vient s’ajouter à une saison très difficile pour le NBH, 16e sur 20 avec quatre victoires d’avance sur le premier relégable (Chartres) à huit journées de la fin de la saison régulière. Privée de son point d’ancrage dans la raquette, l’équipe de Rémy Valin devra trouver de nouvelles solutions pour aller chercher un maintien devenu prioritaire. A moins qu’un remplaçant médical ne soit engagé. Si le NHB a déjà signé trois jokers, il peut encore faire signer un remplaçant médical.