La soirée cauchemar de Nantes : « une bouillie de basket » et la perte de Bryce Nze

Alors que Nantes avait la possibilité d’assurer son maintien en recevant la lanterne rouge Chartres, le NBH a grillé un joker en s’inclinant 74-84. Au-delà de la seule défaite, c’est le contenu qui interpelle, avec un retard qui a dépassé les 30 longueurs au début de la deuxième mi-temps (38-69, 23e minute).

« Je ne reconnais pas mes joueurs », a pesté l’entraîneur Rémy Valin, dans des propos retranscrits par le site officiel du NBH. « Je vois une équipe différente à l’extérieur. Quand on joue à la maison, je ne vois plus les mêmes personnes, le même collectif, les mêmes attitudes. Chartres a été très très bon, très adroit. Mais on les laisse aussi shooter dans des fauteuils. C’est une bouillie de basket aujourd’hui. »

Jean-Fabrice Dossou a eu des mots tout aussi forts. « À l’extérieur, on est une équipe, tout seul contre l’adversaire. On est beaucoup trop relâché à domicile et il va falloir corriger ça pour continuer notre marche vers le maintien. On ne prend pas de plaisir à jouer comme ça devant notre public, c’est honteux. »

Cerise sur l’indigeste gâteau, Nantes a également perdu l’un de ses leaders, Bryce Nze, sur blessure. Revenu fin novembre, l’intérieur nigérian était l’un des joueurs les plus productifs de Pro B (11,3 points à 56%, 8,3 rebonds et 2,2 passes décisives pour 16,3 d’évaluation en 23 minutes). Il s’est luxé l’épaule droite et ne pourra pas revenir avant la fin de la saison.