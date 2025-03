L’ASA s’invite aussi dans le top 4, Chartres n’est plus dernier !

L’Alliance Sport Alsace (ASA) et Chartres, aux deux étages de la Pro B, ont créé les sensations de la 30e journée de championnat ce vendredi 28 mars. Une dernière rencontre se disputera ce samedi 29 mars entre Fos Provence et Orléans.

ASA et Aix-Maurienne désormais membre du top 5

Alors que le top 4 s’est longtemps tourné autour du quatuor Boulazac – Orléans – Blois – Roanne, le voila perturbé par les outsiders Alliance Sport Alliance et Aix-Maurienne. Tapis dans l’ombre juste derrière pendant les deux premiers tiers de la saison, les formations alsaciennes et savoyardes sortent de leur cachette au moment du sprint final de la saison régulière pour désormais être respectivement 4e et 5e.

Et comme Aix-Maurienne mi-mars, l’ASA doit cette incursion à une victoire contre Boulazac (69-56). Dans un match défensif, l’équipe de Nebojsa Bogavac a considérablement accéléré après le premier quart-temps et a su contrôler sa partie en seconde période. En revanche, pour l’AMSB, après trois victoires de rang, la série s’est arrêtée à Poitiers (84-73). La formation de Kenny Grant a été trop maladroite à l’Arena Futuroscope (22/45 à 2-points et 4/28 à 3-points).

Une victoire qui permet au PB86 d’être en embuscade de Roanne, battu à Caen (76-67). Alors que la Chorale s’est séparée cette semaine de Michael Oguine, elle a cruellement manqué d’adresse extérieure (3/24 à 3-points) pour pouvoir enlever la victoire au palais des sports Caen-la-Mer.

Antibes confirme bien son renouveau

Et de cinq de suite pour Antibes, que l’on arrête plus depuis la fin février. Face à Rouen, les Sharks ont signé un 5e succès consécutif, ce qui leur permet d’être totalement relancé dans la course au play-in (9e). Malgré une énorme maladresse aux lancers francs (17/30), l’équipe de J.D. Jackson a été très sérieuse ballon en main (5 pertes de balles), avec un collectif où chacun apporte sa contribution (sept joueurs à 5 points ou plus).

Dans cette chasse au top 10, l’Élan Béarnais l’a également emporté contre Champagne Basket, une nouvelle fois en se faisant peur jusqu’au bout (81-77). Onzième, le SCABB continue d’y croire également après sa victoire sur Hyères-Toulon (96-83). Plus loin derrière, Vichy et Denain (14 victoires chacun) se sont neutralisés après la victoire vichyssoise sur les Dragons (71-66).

Chartres n’a pas dit son dernier mot

Dans la course au maintien, Chartres n’abandonne toujours pas. Lanterne rouge quasiment depuis le début de la saison, le CCMB pourrait bien abandonner ce trône à Fos Provence en cas de défaite des BYers face à Orléans ce samedi. Une perspective octroyée par la victoire surprise des Chartrais à Nantes (74-84). Face à une formation à l’excellente dynamique (7 victoires en 9 matchs avant ce soir), l’équipe de Guillaume Le Pape a pourtant outrageusement dominé les débats à la Trocardière, menant jusqu’à +31 en début de seconde période ! Pour une victoire finale sur le score de 74 à 84, avec un énorme Victor Mopsus, finissant à 27 d’évaluation (12 points, 5 rebonds et 12 passes décisives).

Chartres revient ainsi à égalité de bilan d’Évreux (18e, premier non-relégable), défait très logiquement par Blois qui a mis fin au suspense en seconde période (84-62).