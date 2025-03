Roanne libère Michael Oguine pour le laisser partir en Pologne

La Chorale de Roanne a annoncé ce vendredi 28 mars la fin de sa collaboration avec son meneur de jeu, Michael Oguine. D’après les informations du journaliste polonais Karol Wasiek, ce dernier va s’engager à Gliwice, en PLK.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 La @ChoraleRoanne a accédé à la demande de Michael Oguine et accepté de le libérer de son contrat pour lui permettre de rejoindre un nouveau projet à l'étranger Le communiqué officiel ➡️ https://t.co/qt6ncIwxD8#ChoraleNation pic.twitter.com/ZzjU8NVPVM — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) March 28, 2025

Avec l’arrivée de Zeke Moore fin février, un embouteillage s’était formé sur les postes arrières dans la Loire. L’entraîneur Thomas Andrieux avait en effet à sa disposition six joueurs capables d’évoluer sur les postes 1 et 2 : Antoine Diot, Terrell Gomez, Zeke Moore, Mathis Courbon, le néo prolongé Harvey Gauthier et donc Michael Oguine. Ce dernier a préféré partir pour vivre sa première expérience hors de l’Hexagone depuis ses débuts professionnels en 2020. L’Américano-Nigérian a successivement joué à Souffelweyersheim, Saint-Chamond, Denain et l’Élan Béarnais.