Roanne prolonge Harvey Gauthier jusqu’en 2027

Dernier arrivé, et premier prolongé ! Partenaire d’entraînement à la Chorale de Roanne l’été dernier, Harvey Gauthier avait rapidement convaincu le club ligérien de lui offrir un an de contrat.

Désormais, ce sera deux saisons de plus ! Le natif de Niort défendra ainsi les couleurs de la Chorale jusqu’en 2027. « Je suis très heureux de prolonger l’aventure roannaise », a-t-il réagi. « Merci au club et au staff pour la confiance qu’ils m’accordent, et à mes coéquipiers qui me poussent à donner le meilleur chaque jour. »

Joueur aux fortes caractéristiques défensives, vrai meneur sur le terrain, l’ancien nantais a séduit son entraîneur Thomas Andrieux, qui lui accorde 17 minutes de moyenne par match (5,9 points à 46%, 1,7 rebond et 3,6 passes décisives de moyenne).

« La prolongation d’Harvey est le fruit d’une volonté commune, tant au niveau du club dans son ensemble que de celui du joueur et de son conseiller », indique le coach. « L’idée est de renforcer le travail entrepris depuis le début de saison. Harvey progresse à chaque sortie, que ce soit à l’entraînement et en match. De plus, il incarne les valeurs que prône le club en termes d’engagement et d’état d’esprit, tout en ayant un rendement sportif de très haut niveau. »

Alors qu’il a la particularité de suivre des études de négociateur technico-commercial en parallèle de son activité de joueur professionnel, Harvey Gauthier avait occupé son été 2024 par… deux stages dans le secteur bancaire, le premier d’un mois, à l’agence CIC de Nantes et le second de deux mois, au sein de l’agence Banque Populaire de Pithiviers.