WNBA

Fin de saison WNBA pour Bria Hartley, qui subit une énième blessure au genou…

WNBA - À l'entraînement, Bria Hartley s'est déchirée le ménisque de son genou droit, ce qui la privera de la fin de saison régulière. Un nouveau coup du sort pour la franco-américaine de Connecticut, qui s'est déjà rompu les ligaments croisés des deux genoux ces 5 dernières années.
00h00
Fin de saison WNBA pour Bria Hartley, qui subit une énième blessure au genou…

Le sort s’acharne sur la franco-américaine

Crédit photo : © Jerome Miron-Imagn Images

En pleine renaissance depuis la mi-saison – et l’arrivée de Leïla Lacan – le Connecticut Sun subit un coup dur. À savoir la perte sur blessure d’une joueuse majeure, arrière titulaire, quatrième meilleure marqueuse et troisième meilleure passeuse de l’équipe. Et cette joueuse n’est autre que la franco-américaine Bria Hartley (1,73 m, 32 ans).

La franchise basée dans la petite ville de Montville (mais qui pourrait être vendue et délocalisée dans une ville majeure comme Boston ou Houston) l’a annoncé dimanche 31 août. « Bria Hartley va manquer le reste de la saison 2025 à cause d’une déchirure du ménisque de son genou droit, blessure subie lors d’un entraînement. » Une blessure qui arrête généralement une joueuse entre 1 et 2 mois, mais qui sera donc suffisante pour la priver du reste de la saison régulière, qui se termine le 11 septembre. Le Sun n’a plus que cinq matchs à jouer. Et étant donné que l’équipe est déjà éliminée de la course aux playoffs, on ne reverra plus Hartley. « Un rétablissement complet » est cependant attendu, bien sûr pour la saison WNBA 2026, mais aussi pour sa saison en club (ou en Unlimited) d’ici là.

Un nouveau coup du sort pour Hartley

Cette blessure est surtout signe d’un sort qui s’acharne sur les genoux de Bria Hartley. La joueuse de 32 ans est particulièrement malchanceuse concernant cette partie du corps. Son genou droit, celui touché par cette déchirure du ménisque, a déjà subi une rupture des ligaments croisés en août 2020. Cette blessure survenue en plein match l’avait écartée des parquets pour le reste de la saison WNBA, et pour une majeure partie de la suivante. Deux ans plus tard, en juillet 2022, bis repetita : rupture des ligaments croisés cette fois au genou gauche. Encore une fois en pleine rencontre, trois petits matchs après sa signature Connecticut Sun.

Ce n’est donc que trois ans plus tard qu’elle a une nouvelle fois eu sa chance en WNBA, grâce à une main tendue par Rachid Meziane. « Les timings ont été très durs, parce que c’est arrivé quand je rentrais dans mon prime… Essayer de revenir de ça à 32 ans, plutôt sur la fin de mon prime, c’était très dur. C’était décourageant » expliquait-elle dans le podcast “In case you missed it” de Khristina Williams. La rechute avec une nouvelle blessure au genou doit forcément l’être encore plus. Même si cette fois, les ligaments n’ont pas été touchés. Cela reste tout de même sa… troisième blessure signant une fin de saison sur les cinq dernières années.

Plus de temps de jeu pour les deux autres Françaises ?

Sur le plan sportif, le Sun (11e sur 13 au classement) n’a de toute façon plus rien à jouer sur la fin de saison. Même si la perte de l’une des joueuses les plus expérimentées de l’équipe est forcément une mauvaise nouvelle pour le groupe. Hartley compilait 8,9 points à 36,2% aux tirs (dont 36,7% à 3-points), 2,0 rebonds et 3,1 passes décisives en 23 minutes de moyenne.

Mais sur les poste d’arrière et à l’aile, le coach Rachid Meziane a de quoi compenser. Et notamment en faisant jouer davantage ses deux compatriotes, à savoir Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans) ainsi que Migna Touré (1,83 m, 30 ans), qui devrait en bénéficier le plus. Déjà lors du premier match d’absence d’Hartley, cette dernière a battu son record de points (8) et de minutes (15) en WNBA. De quoi mieux finir une saison rookie où elle n’a eu que peu d’opportunités avec Connecticut (13 matchs joués pour 6 minutes de moyenne) ou Golden State (coupée avant le début de saison).

