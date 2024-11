Fos Provence se sépare de Illya Sodorov et cherche un remplaçant

Comme d’autres écuries de Pro B, à l’image de Nantes, Fos Provence veut restructurer son effectif au sortir de la trêve internationale de novembre. Ainsi, le club fosséen a annoncé la fin de sa collaboration avec le meneur ukrainien Illya Sydorov, recruté cet été.

Landing Sané non prolongé malgré la blessure de Junior Etou

Signature intrigante pour remplacer Jamar Diggs, de son statut d’international ukrainien, Illya Sydorov (1,86 m, 27 ans) ne se sera finalement pas imposé à Fos Provence pour sa première expérience hors des pays de l’Est (Ukraine et République tchèque). Auteur de quelques belles sorties notamment à la passe (4,6 offrandes pour 1,7 ballon perdu en moyenne), le meneur a cependant eu trop d’inconstance au tir (4,8 points à 30% aux tirs dont 23% à 3-points). Ainsi, les BYers ont souhaité se séparer de l’ancien joueur de Prometey afin de restructurer l’effectif. « On a une marge de manoeuvre financière réduite. Ça fait plus d’un mois que je songe à un changement », disait l’entraîneur Rémi Giuitta mi-novembre après la défaite à domicile contre l’Alliance Sport Alsace.

En plus du départ de Illya Sydorov, Fos Provence n’a pas prolongé l’aventure du remplaçant médical Landing Sané malgré un Junior Etou encore sur le flanc pour quelques semaines. Reste à voir qui viendra tenter de redresser la barre du navire provençal, actuellement 14e de Pro B avec un bilan de 5 victoires pour 8 défaites.