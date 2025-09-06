France – Géorgie : où et quand suivre le huitième de finale de l’EuroBasket

Après avoir terminé en tête du groupe D, grâce à sa large victoire contre l’Islande (114-74) et au revers d’Israël contre la Slovénie (106-96), l’équipe de France de Frédéric Fauthoux se projette désormais vers les phases finales. Premier rendez-vous : la Géorgie, 4e du groupe C, qui a signé un exploit en terminant devant l’Espagne, championne d’Europe en titre.

Un choc pour une place en quart de finale

Les Bleus partent favoris mais devront se méfier d’une équipe géorgienne portée par Sandro Mamukelashvili et Goga Bitadze ainsi que Tornike Shengelia et le naturalisé Kamar Baldwin, capable de coups d’éclat. La sélection caucasienne reste imprévisible et rêve d’un nouvel exploit.

De son côté, la France peut s’appuyer sur son collectif retrouvé et un secteur intérieur en regain de confiance. En cas de qualification, les partenaires d’Elie Okobo et Guerschon Yabusele retrouveraient en quarts de finale le vainqueur du duel entre la Serbie et la Finlande.

Infos pratiques : France – Géorgie