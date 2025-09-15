Franz Wagner : « Il faut être une équipe spéciale pour gagner deux fois »

Après la Coupe du monde 2023 à Manille, l’Allemagne a décroché une nouvelle médaille d’or ce dimanche 14 septembre à Riga en battant la Turquie 88 à 83 en finale de l’EuroBasket 2025. Auteur de 18 points (dont 14 en première mi-temps), Franz Wagner (2,08 m, 24 ans) a encore confirmé son statut, tournant à 20,8 points, 5,9 rebonds et 3,4 passes décisives de moyenne dans le tournoi.

« On ne s’arrête jamais, on reste ensemble »

Face à la Turquie, l’Allemagne a dû renverser une dynamique qui semblait basculer du côté des hommes d’Ergin Ataman. « Ils ont réussi de belles actions, mais aujourd’hui nous avons joué 40 minutes. Quand les choses ne vont pas dans votre sens, on ne s’arrête pas et on reste ensemble. Les gars ont fait de grandes actions dans des moments cruciaux, et c’est pour ça qu’on a gagné », explique Wagner.

Une fête collective et un message pour le basket allemand

L’ailier du Magic ne cachait pas sa fierté après ce nouveau sacre : « On va célébrer ensemble. C’est super cool, ça signifie beaucoup, pas seulement pour moi mais pour tout le basket allemand ».

That's what brothers do. 🥹❤️ Franz Wagner wearing Moritz's jersey to receive his #EuroBasket All-Star five award. pic.twitter.com/KjrQWkYGQi — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Portant le maillot de son frère Moritz, blessé et absent, il a insisté : « Tout le monde dans l’équipe croit qu’il fait partie de ce qu’on construit. Il devait être représenté aujourd’hui ».

Schröder, un leader parfois mal compris

Interrogé sur Dennis Schröder, Wagner a tenu à souligner son importance historique : « Aucun joueur allemand n’a fait ce qu’il a accompli. Il a gagné trois médailles, dont deux en or, il joue très bien en NBA, il s’est battu et a toujours su faire face à l’adversité. C’est un énorme modèle pour beaucoup de jeunes en Allemagne, même s’il est parfois mal compris ».

Comparaison entre Coupe du monde et EuroBasket

Pour Wagner, ce doublé a une saveur particulière : « Le Mondial était spécial, c’était la première fois qu’on le gagnait. Mais remporter encore un titre quand tout le monde attend que tu sois au rendez-vous, c’est encore plus difficile. Il faut une équipe spéciale pour le faire deux fois ».

A Riga,