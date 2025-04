Frustré par l’arbitrage à l’Élan Chalon, Nanterre 92 demande « du respect »

En cette fin mois d’avril, Nanterre 92 vient d’achever une dure semaine. Éliminé de la BCL en quart de finale au terme d’un match décisif qui a tourné à l’humiliation chez l’AEK Athènes, le club francilien a également vu les phases finales de Betclic ELITE s’éloigner. Défait à l’Élan Chalon dimanche 27 avril (107-84), l’équipe de Philippe Da Silva est désormais relégué à deux victoires du top 10 à trois journées de la fin.

Ainsi, il y avait forcément de la frustration pour les Nanterriens au sortir d’une nouvelle contre-performance défensive au Colisée (107 points concédés, après les 104 en Grèce). Mais celle-ci s’est plutôt dirigé à l’encontre de l’arbitrage sur cette rencontre. L’entraîneur Philippe Da Silva a notamment mis en avant le différentiel de fautes sifflées dans des propos rapportés par le Journal de Saône-et-Loire (JSL).

« Je ne critique pas l’arbitrage, j’ai beaucoup d’amis arbitres. Je donne une stat. À la mi-temps, on nous a accordé trois lancers-francs, contre 14 pour eux. On termine avec 12, dont une technique à la fin. Eux à 25. Ce que je veux, c’est qu’on soit arbitré avec les mêmes critères. C’est tout ce que je demande. Je suis le premier à respecter tout le monde, mais je veux qu’on nous respecte aussi. »

Avec moins de pincettes que son technicien, Benjamin Sene a lui insisté sur l’aspect de la considération, allant même jusqu’à parler d’un manque de respect de la part du corps arbitral.

« On m’a rarement manqué de respect comme ce soir », indique le meneur. « À me dire : « Arrête de parler. » Moi, je veux bien arrêter de parler mais, à un moment donné, quand on se la fait mettre à l’envers… »