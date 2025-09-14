Recherche
Betclic Élite

Gérone veut faire venir Alexandre Chassang

Liga Endesa - Après avoir participé à la présaison de Manresa, Alexandre Chassang est courtisé par un autre club catalan évoluant en Liga Endesa : celui de Gérone.
00h00
Alexandre Chassang, ici à droite, pourrait rejoindre le club de Gérone

Crédit photo : Jacques Cormarèche

A la recherche d’une véritable première expérience à l’étranger, Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans) tient peut-être son opportunité. Selon nos informations, le club espagnol de Gérone souhaite l’engager.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Alexandre Chassang.jpg
Alexandre CHASSANG
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 30 ans (22/11/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
9,3
#74
REB
5
#23
PD
2,7
#51

 

A la recherche d’une première vraie aventure à l’étranger

Au sortir de la saison 2024-2025, l’international français Alexandre Chassang a fait le choix de quitter le Limoges CSP et le championnat de France. Son but ? Vivre une aventure professionnelle et humaine à l’étranger. Sans proposition concrète jusque là, il a répondu favorablement à l’invitation de Manresa pour y effectuer la préparation. Une première opportunité pour se mettre en forme, découvrir un nouvel environnement et pourquoi pas se montrer lors des matches de présaison.

Il semble que sa stratégie ait fonctionné puisque le club de Gérone s’est manifesté pour l’engager. En 2024-2025, l’ancien joueur de l’ASVEL, Dijon ou encore Bourg-en-Bresse évoluait au Limoges CSP. Il tournait à 9,3 points, 5 rebonds et 2,7 passes décisives en 23 matchs joués.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Limoges
Limoges
