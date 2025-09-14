Gérone veut faire venir Alexandre Chassang

A la recherche d’une véritable première expérience à l’étranger, Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans) tient peut-être son opportunité. Selon nos informations, le club espagnol de Gérone souhaite l’engager.

PROFIL JOUEUR Alexandre CHASSANG Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 30 ans (22/11/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,3 #74 REB 5 #23 PD 2,7 #51

A la recherche d’une première vraie aventure à l’étranger

Au sortir de la saison 2024-2025, l’international français Alexandre Chassang a fait le choix de quitter le Limoges CSP et le championnat de France. Son but ? Vivre une aventure professionnelle et humaine à l’étranger. Sans proposition concrète jusque là, il a répondu favorablement à l’invitation de Manresa pour y effectuer la préparation. Une première opportunité pour se mettre en forme, découvrir un nouvel environnement et pourquoi pas se montrer lors des matches de présaison.

Il semble que sa stratégie ait fonctionné puisque le club de Gérone s’est manifesté pour l’engager. En 2024-2025, l’ancien joueur de l’ASVEL, Dijon ou encore Bourg-en-Bresse évoluait au Limoges CSP. Il tournait à 9,3 points, 5 rebonds et 2,7 passes décisives en 23 matchs joués.