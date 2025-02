Gregg Popovich ne reviendra pas sur le banc des Spurs cette saison

Pour la première fois depuis son accident vasculaire cérébral survenu en novembre dernier, Gregg Popovich a retrouvé ses joueurs lors d’une réunion particulièrement émotive à San Antonio. Le coach légendaire a officialisé sa décision de ne pas revenir sur le banc de touche cette saison.

Un retrait temporaire pour se concentrer sur sa santé

À 76 ans, Popovich a préféré jouer la carte de la prudence. « J’ai décidé de ne pas revenir sur le banc de touche cette saison », a-t-il annoncé dans un communiqué de presse. Il a tenu à saluer le travail de son staff et la résilience de son équipe. « Mitch Johnson et son équipe ont fait un travail formidable, alors que la détermination et le professionnalisme dont les joueurs ont fait preuve, en se serrant les coudes au cours d’une saison difficile, ont été remarquables. »

Malgré cette annonce, l’entraîneur le plus âgé de l’histoire de la NBA n’exclut pas un retour. « Je vais continuer à me concentrer sur ma santé, dans l’espoir de pouvoir redevenir entraîneur à l’avenir », a-t-il ajouté, laissant ainsi une porte ouverte pour la saison prochaine.

Une absence remarquée mais pas définitive

Gregg Popovich dirige les Spurs depuis 1996 et détient un palmarès impressionnant avec cinq titres NBA. Depuis son AVC, son adjoint Mitch Johnson assure l’intérim. San Antonio, actuellement 13e de la Conférence Ouest avec 24 victoires pour 33 défaites, doit donc poursuivre sa saison sans son mentor historique.

S’il revenait l’an prochain, Popovich entamerait alors une 30e saison consécutive sur le banc des Spurs, un record absolu en NBA. En comparaison, Jerry Sloan s’était arrêté à 23 saisons avec le Jazz, tandis qu’Erik Spoelstra dirige Miami depuis 17 saisons.

Un retour en 2025-2026 encore incertain

La semaine dernière, ESPN évoquait déjà la possibilité d’une saison sans Popovich sur le banc. Cette fois, c’est confirmé. Son état de santé sera le facteur clé pour un éventuel retour. Quoi qu’il en soit, la légende des Spurs reste engagée et impliquée dans la franchise, laissant espérer aux fans un ultime chapitre de son immense carrière.