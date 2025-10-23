Recherche
NM1

Hamady Ndiaye bientôt à la découverte de la NM1 ?

NM1 - En éveil pour éventuellement remplacer temporairement son MVP Joe Burton, sur la touche pour encore quelques semaines, le BC Orchies aurait ciblé le vétéran Hamady Ndiaye.
00h00
Hamady Ndiaye bientôt à la découverte de la NM1 ?

Hamady Ndiaye a passé la présaison avec Saint-Quentin

Crédit photo : ESSM Le Portel

Dans sa longue carrière, Hamady Ndiaye (2,13 m, 38 ans) a connu la NBA (33 matchs avec Washington et Sacramento), la Liga Endesa (une saison avec l’Unicaja Malaga), l’EuroCup, la Betclic ÉLITE, la Pro B… et bientôt la Nationale 1 ? Selon La Voix du Nord, le BC Orchies aimerait s’attirer les services du vétéran sénégalais pour une pige médicale.

Quand reviendra Burton ?

Il faut dire que le BCO a un immense vide à combler dans la raquette avec la perte de son leader, Joe Burton, pour de longues semaines, potentiellement pour l’intégralité de la première phase.

LIRE AUSSI

L’homme aux trois trophées de MVP (un en Pro B et deux en Nationale 1) s’est blessé au pied gauche lors de la préparation. « C’est un élément stabilisateur de notre jeu. Sans lui, nos lacunes finissent par ressortir », soulignait Philippe Maucourant mardi à l’issue de la défaite au Havre (73-87), la première de la saison.

Ndiaye à la relance après une saison délicate au HTV ? 

Par conséquent, le club nordiste aurait ciblé Hamady Ndiaye pour compenser cette absence. Débarqué en France à l’âge de 32 ans, du côté de Gravelines-Dunkerque en 2019, l’ancien intérieur de Boulazac n’a plus quitté le basket tricolore depuis.

LIRE AUSSI

Fort pivot défensif, leader de vestiaire à défaut d’être un joueur de stats, il a surtout fait les beaux jours de l’Élan Béarnais et de Nanterre, s’offrant notamment la Coupe de France 2022 avec Pau.

Ici avec le HTV la saison dernière, Hamady Ndiaye est l’un des meilleurs contreurs du basket français (photo : Sébastien Grasset)

Après s’être fait attendre pendant plus d’un mois à Hyères-Toulon à la suite d’un problème de visa, il sort cependant d’une saison insignifiante au HTV (1,1 point à 50%, 1,1 rebond et 0,5 contre de moyenne), fréquemment cloué au banc (seulement 8 minutes de moyenne). Il a passé la présaison avec Saint-Quentin, participant à la plupart des rencontres de préparation du SQBB.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Hamady Ndiaye.jpg
Hamady NDIAYE
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 38 ans (12/01/1987)

Nationalités:

logo senegal.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
1,1
#278
REB
1,1
#250
PD
0,4
#260
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
