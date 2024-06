Héléna Ciak à l’ESBVA c’est fait, Villeneuve d’Ascq « paré dans le secteur intérieur »

Après avoir annoncé la signature de Marie-Paule Foppossi, l’Entente sportive Basket de Villeneuve-d’Ascq – Lille Métropole a officialisé l’arrivée d’Héléna Ciak (1,97 m, 34 ans), comme annoncé en mars.

L’internationale française s’est engagée pour les deux prochaines saisons. Elle avait déjà côtoyé l’entraîneur Rachid Méziane à Lattes-Montpellier ainsi qu’en équipe de France. La native de Dunkerque sort de cinq saisons à l’ASVEL Féminin. En 2023-2024, la vainqueur de l’EuroLeague 2017 a tourné à 5,5 points à 51,1% de réussite aux tirs et 5,1 rebonds en 20 minutes en LFB.

« Pour Héléna, qui est née à Dunkerque, ce sera un retour aux sources, rappelle le GM Christophe Vitoux. Elle et Rachid Meziane ont collaboré ensemble par le passé en Équipe de France et à Lattes-Montpellier. Avec Héléna, nous sommes parés dans le secteur intérieur. Il alliera expérience avec Kelsey Bone et Héléna Ciak, et jeunesse et intensité avec Aminata Gueye et Maïa Hirsch. Nous pourrons ainsi aborder les compétitions nationales et l’EuroLeague, où nous avons pu constater l’importance de la dimension athlétique. »