Hrovat reste, pas Sengfelder, Holston incertain : Laurent Legname fait le point sur l’effectif de la JDA Dijon

Quart-de-finaliste malheureux en playoffs face au Paris Basketball, la JDA Dijon a longuement bataillé pour prolonger sa saison, achevée à la huitième place de la saison régulière, en poussant les Parisiens jusqu’au match 3. L’exercice 2024-2025 maintenant terminé, le technicien Laurent Legname a fait le point sur son effectif en vue de l’an prochain, auprès de nos confrères du Bien Public.

Encore une dernière danse pour David Holston ?

Érigé en “priorité absolue pour tout le club de le garder”, l’intérieur allemand Christian Sengfelder (2,03 m, 30 ans) quittera cependant le club cet été, ce que regrette l’entraîneur français. “Il n’était pas contre l’idée de rester, au contraire. Mais il a un projet familial en Allemagne”, invoque le technicien.

Un autre dossier – et pas des moindres – animera l’été : celui de David Holston (1,67 m, 39 ans). Le meneur de jeu aura 40 ans en janvier prochain, et est en fin de contrat. Une situation qui pose la question de son avenir, même pour son entraîneur qui ouvre déjà la porte à une intégration dans l’organigramme : “Il y a une chance qu’il rempile mais c’est loin d’être fait. Il y a peut-être son envie de jouer encore un an, mais peut-être une reconversion au club aussi”. Si le vétéran rempile, il sera la rotation d’un “vrai fort meneur titulaire” voulu par Laurent Legname.

Axel Julien repositionné ?

Prétendant naturel à ce rôle en seconde option, Axel Julien (1,85 m, 32 ans) ne semble pas dans cette course, son entraîneur voulant l’installer ailleurs : “On se pose la question de repositionner Axel en poste 2 et d’avoir un autre meneur en rotation pour avoir trois joueurs capables de dicter le tempo”. Quoi qu’il en soit, Axel Julien sera là à la reprise le jeudi 14 août, tout comme Robin Ducoté (1,93 m, 24 ans), toujours sous contrat, mais aussi Gregor Hrovat (1,96 m, 30 ans). “Avec Gregor, on a une vraie bonne relation et on discute beaucoup. Pour moi, il sera là l’année prochaine, c’est sûr et certain” assure Laurent Legname qui apprécie la mentalité de l’arrière slovène.

C’est dans la quête de joueurs combatifs que la cellule de recrutement s’affaire à dénicher un meneur donc ; un poste 4, un poste 5 “athlétique, défenseur et vertical”, mais aussi un joueur capable de jouer sur les deux postes. Un quatrième intérieur pourrait être recruté, en fonction de la présence non garantie de Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) à la reprise, malgré un contrat qui le lie à la JDA jusqu’en 2026.