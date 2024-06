Seymour, Hyacinthe et Ndong débarquent à Boulogne-sur-Mer

Le SOMB a déjà bien avancé pour la saison 2024-2025 de Nationale Masculine 1 (NM1). La Voix Du Nord a dévoilé les larges contours du futur effectif de Boulogne-sur-Mer.

Pour ce qui est des joueurs qui restent dans le nord, on retrouve Garry Chathuant, Cédric André et surtout Sydney Hawmmond (2,14 m, 24 ans) qui va occuper une place important au sein du projet boulonnais.

« Si tu décides de le signer, tu choisis un style de jeu pour un mec de 2,14 m. Il faut jouer à son rythme, mettre des ballons dans la raquette. Si t’es capable de faire ça, il peut devenir un très bon joueur. Si tu lui imposes de jouer comme un gars de 2 m et qui court le 100 m en 11 secondes, il ne va servir à rien. On veut le garder pour mettre en place un projet autour de lui. »

Des arrivées et surtout de la jeunesse

Comme annoncé, le meneur Victor Maury va rejoindre l’effectif. Anciennement meneur des Espoirs de la JL Bourg tournant en 7,2 points, 3,5 rebonds et 8,6 passes décisives, il devrait être associé à un américain capable de jouer tant arrière que meneur. La recherche de ce poste 1/2 empêcherait donc le retour de Randy Haynes pour la saison prochaine, avec seulement un américain autorisé par équipe. Le but serait de trouver un joueur expérimenté qui pourrait permettre aux jeunes Français d’évoluer dans de bonnes conditions et entre de bonnes mains : « Les jeunes viennent en post-formation, ils ne savent pas conduire encore, tu ne peux pas leur donner les clés du camion. Ils doivent être entourés d’un leader d’exception, type (Zach) Peacock en 2014 », précise-t-on encore en interne.

Pour les arrières, le SOMB a misé sur la jeunesse. Jiyann Hyacinthe, qui sort du centre de formation de Boulazac, et Maydden Ndong, qui était à Pont-de-Chéruy, ont signé. Talentueux et athlétique, Jiyann Hyacinthe combinait 13,5 points, 3,6 rebonds et 1,6 passe décisive en Espoirs Pro B. Quant à Maydden Ndong, il alignait 11,1 points, 4 rebonds et 2,6 passes décisives en NM1. Le fils de Géraldine Robert veut encore grandir au sein du SOMB.

Dans l’aile, Nolan Kingue et Victor Diallo auront pour but de faire oublier Randy Haynes. Nolan Kingue, auteur d’une saison à 14,6 points de moyenne avec les Espoirs de Nancy, champions de France de la catégorie, va épauler le poste 3/4 Victor Diallo. Ce dernier a été champion de France, mais en Pro B cette fois, avec un rôle limité.

Victor Diallo pourra continuer à grandir sous la tutelle de Garry Chathuant. A 41 ans, il produisait 11,1 points et 3,6 rebonds lors de la saison passée. Il reste une valeur sure qui pourra veiller au bon développement des jeunes joueurs qu’ils l’entoureront. Avec Garry on retrouvera Cédric André, lui aussi homme d’expérience (31 ans), qui affichait la saison passée 10,8 points et 4,6 rebonds de moyenne.

Enfin pour le rôle de pivot, comme énoncé précédemment, Sydney Hawmmond va devenir le centre du projet. Il partagera le poste avec Jim Seymour (2,00 m, 26 ans). Le natif des Abymes (Guadeloupe) quitte Poitiers où il a toujours joué en sénior. En 2023-2024, il évoluait en Pro B avec le PB 86 et tournait à 4,5 points et 2,3 rebonds en 14 minutes de moyenne.