Hyères-Toulon devrait mettre Matéo Bordes (Cholet) à l’essai

Signé par Cholet Basket jusqu’en 2027, mais censé être prêté en Pro B la saison prochaine pour s’aguerrir, Matéo Bordes (1,98 m, 20 ans) pourrait se retrouver à Hyères-Toulon à la rentrée. Une information dévoilée par Tribune47, partiellement confirmée par William Dumas, le manager général du HTV. « À ce jour, on n’a pas signé Matéo. Mais il va reprendre l’entraînement avec nous afin que le coach le voit sur le terrain. On parle plus d’une période d’essai, même si le profil du joueur nous intéresse. »

Pur produit de la formation landaise, pouponné à Cassen Saint-Geours puis à l’Adour Dar Basket, avant de transiter par l’Élan Béarnais et l’INSEP, Matéo Bordes a débarqué à Cholet en 2022. Pilier du doublé championnat – Trophée du Futur de l’Académie Gautier en 2023, même envoyé au feu lors de la demi-finale de FIBA Europe Cup contre Tallinn, il a été aperçu à neuf reprises avec les pros de CB la saison dernière, tout en s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs du championnat Espoirs (14,6 points à 54%, 4,9 rebonds et 2,4 passes décisives). Des qualités offensives indéniables qui devront désormais convenir à l’exigence de Jean-Louis Borg…