Ike Udanoh remplace Simi Shittu à Limoges

Betclic ÉLITE - Simisola Shittu ayant décidé de quitter le CSP, Limoges a embauché l'ancien pivot strasbourgeois Ike Udanoh, qui avait démarré la saison à Bonn. L'Américano-Nigérian a déjà joué avec Lucas Beaufort et Alexandre Chassang.

Décidément, le Limoges CSP semble apprécier l’équipe de Hyères-Toulon version 2016/17. William Howard est devenu un joueur marquant de l’histoire du club limougeaud tandis qu’Alexandre Chassang est en train de s’y relancer. Et l’ancien intérieur du HTV s’apprête à être rejoint par l’un de ses compères de la raquette de l’époque : Ike Udanoh (2,02 m, 34 ans) qui, selon Le Populaire du Centre, va remplacer Simisola Shittu, désireux de partir, dans l’effectif d’Ilias Kantzouris.

En France, l’Américano-Nigérian reste pourtant surtout connu pour son passage strasbourgeois, plus que par son crochet dans le Var. Entre 2020 et 2023, il a défendu les couleurs de la SIG, où il a rapidement fait l’unanimité, malgré des statistiques anonymes (4,3 points à 47%, 3,6 rebonds et 1,2 passe décisive en 2022/23, une pointe à 9,5 d’évaluation en 2020/21. Ike Udanoh (également coéquipier de Lucas Beaufort en Alsace) ne fera jamais lever les foules, n’impressionnera jamais par un geste technique mais est le joueur de devoir par excellence, indispensable dans un collectif, capable de colmater toutes les brèches défensives et doté d’une bonne vision du jeu en attaque.

400 euros par mois en D5 allemande

Très apprécié humainement, lui qui tient une chaîne Youtube à succès, Ike Udanoh a démarré la saison à Bonn, où il avait signé un contrat de trois mois en tant que pigiste médical (4,4 points à 53%, 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive en 17 matchs). « Nous ne pouvons que dire des choses positives à propos d’Ike Udanoh », a souligné le directeur sportif Savo Milovic lors de son départ début décembre. « Ike nous a beaucoup aidé, surtout dans les premières semaines, grâce à son expérience internationale sur et en dehors du terrain. » Une signature chez le vainqueur de la Champions League comme un symbole du chemin parcouru par le meilleur rebondeur de VTB League tout au long de sa carrière… Ainsi, la dernière fois que le néo-limougeaud évoluait en Allemagne, c’était en… cinquième division, lors de sa saison rookie. En 2012, à sa sortie de Wayne State (NCAA II), il s’était retrouvé à Rattelsdorf, avec 400 euros par mois, même contraint de travailler pendant un mois sur une base militaire à Wiesbaden pour rester en Europe. Passé ensuite par l’Uruguay, le Qatar, l’Autriche ou le Kazakhstan, il a fait le tour du monde, avant de venir participer à la mission maintien subie du Limoges CSP.