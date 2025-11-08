Recherche
Betclic Élite

« Il savait qu'il allait le mettre » : Une semaine après son buzzer beater, Jeremiah Hill et Chalon prêts pour le derby face à Dijon

Betclic ELITE - Héros du succès à l’ASVEL, Jeremiah Hill symbolise le bel état d’esprit de l’Élan Chalon avant le 53e derby bourguignon contre la JDA Dijon, ce samedi (18h30). Jordan Tucker est qualifié pour ce choc de Betclic ÉLITE.
|
00h00
« Il savait qu'il allait le mettre » : Une semaine après son buzzer beater, Jeremiah Hill et Chalon prêts pour le derby face à Dijon

Jeremiah Hill après son buzzer beater sur le parquet de l’ASVEL

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

Une semaine après son tir au buzzer à Villeurbanne, le nom de Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans) est sur toutes les lèvres à Chalon-sur-Saône. L’arrière américain a offert une victoire de prestige à l’Élan et s’avance désormais vers un autre rendez-vous brûlant : le derby face à la JDA Dijon, ce samedi au Colisée (18h30). Un match à haute intensité pour une équipe chalonnaise en pleine confiance, renforcée par l’arrivée de Jordan Tucker.

Jeremiah Hill, la star de l’Élan

Depuis son exploit à l’ASVEL, Jeremiah Hill irradie Chalon. Ses coéquipiers louent à la fois son talent et sa personnalité hors norme. « Il savait qu’il allait le mettre », raconte Lionel Gaudoux dans Le Journal de Saône-et-Loire à propos de son panier décisif. « Il n’avait pas marqué à 3-points du match, mais il a gardé le sourire. Il est toujours comme ça : positif, sûr de lui, contagieux. »

Elric Delord, son coach, apprécie ce mélange de fantaisie et de lucidité. « Il n’existe qu’un seul Jeremiah. Il a ce côté flambeur, joueur dans l’âme, mais toujours dans l’esprit collectif. Il dégage une énergie incroyable », confie-t-il au JSL.

Un derby bourguignon toujours explosif

Chalon et Dijon se connaissent par cœur. En 2024-2025, les trois confrontations avaient été spectaculaires : une victoire de chaque côté en saison régulière, puis un play-in remporté par l’Élan (106-85), décisif pour sa qualification européenne.

Ce samedi, l’équilibre semble fragile. Chalon reste sur une victoire référence, tandis que Dijon, diminuée mais combative, s’est imposée mardi sur le parquet de Reggiana (76-79). « Ce derby sent encore plus la poudre que les autres », sourit Elric Delord, admiratif du travail de son homologue Laurent Legname.

Chalon veut enchaîner, Dijon veut répliquer

Toujours menée dans l’histoire des confrontations (33 victoires à 19 pour l’Élan), la JDA n’a rien à perdre. Mais dans un Colisée chauffé à blanc, porté par un Hill en état de grâce et la présence du nouveau venu Jordan Tucker, Chalon espère poursuivre sur sa lancée et confirmer sa montée en puissance.

Le félin Hill, capable de surgir au moment clé, aura sans doute encore son mot à dire.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Dijon
Dijon
Chalon
Chalon
