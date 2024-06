« Il y a un amour du basket à Évreux » – Le maire Guy Lefranc reste fidèle à l’ALM

« On a déjà travaillé avec les dirigeants du club et j’ai déjà pris des engagements financiers au nom de la Ville et de l’agglo pour que, si jamais Boulogne, comme c’est probable, ne repart pas en Pro B, ce soit Évreux qui monte et pas quelqu’un d’autre. On a fait le maximum pour que le repêchage soit acté. Sinon, on s’engagera à ne pas baisser les subventions, voire à les monter pour que l’on ne reste qu’un an en Nationale 1 et que l’on remonte en un an. Rouen l’a fait, d’autres clubs l’ont fait. »