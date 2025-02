ITW Ousmane Dieng, toujours en quête de minutes au Thunder : « Ça viendra un jour »

Nos cousins de BeBasket Belgique se sont rendus au match d’Oklahoma City à Brooklyn afin d’échanger avec le rookie sensation du Thunder, Ajay Mitchell. Malheureusement, l’ancien espoir de Nanterre était blessé et pas du déplacement. Contrairement à Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans), bien présent au Barclays Center mais cantonné à un nouveau DNP.

La preuve d’une situation qui n’évolue pas vraiment depuis ses premiers pas en NBA en 2022. Puisque OKC joue désormais le titre, le natif de Villeneuve-sur-Lot n’a que peu d’éclaircies dans le roster du Thunder. Vu pendant 39 matchs lors de sa saison rookie, avec 14 minutes de moyenne, il en a disputé 33, pour 11 minutes l’an dernier. Aucune hausse cette saison, avec une participation à 30 rencontres pour l’instant, pour exactement le même temps de jeu. Même son carton contre Milwaukee au début du mois (21 points, 8 rebonds et 5 passes décisives le 4 février) est restée sans lendemain en terme de minute. En attendant une nouvelle opportunité, Ousmane Dieng prend son mal en patience…

« C’est dur de trouver des minutes à OKC »

Ousmane, comment se passe cette saison pour vous avec Oklahoma City ?

Ça va, ça se passe bien ! On gagne beaucoup de matchs et c’est l’essentiel. Je continue à me développer. Quand j’ai des opportunités, j’essaye de prouver ce que je vaux. Malheureusement, il y a eu ma petite blessure au mollet qui m’a ralenti. Mais là, je reviens bien et ça va.

Comment jugez-vous votre évolution depuis votre arrivée au Thunder ?

Je pense que je me suis beaucoup amélioré. Avoir gagné les playoffs en G-League la saison dernière (avec le trophée de MVP de la finale, ndlr) m’a beaucoup aidé aussi. Je joue dans une équipe expérimentée, c’est un plus. Il y a de très bons joueurs, et je peux énormément apprendre à leurs côtés.

Êtes-vous content de votre saison, et de votre temps de jeu (11 minutes de moyenne, sur 30 matchs) ?

Bien sûr que j’aimerais jouer plus mais je suis dans la meilleure équipe de la ligue. C’est dur de trouver des minutes ici, mais je fais tout mon possible. Chaque fois que j’ai l’opportunité, j’essaye de montrer ce que je peux faire.

Échangez-vous régulièrement avec le staff technique ?

Oui, j’échange beaucoup avec eux. On me dit souvent la même chose : jouer dur et faire du mieux que je peux pour aider l’équipe à gagner. C’est ce que j’ai l’impression de faire. Après, maintenant qu’il n’y a plus aucun blessé dans l’équipe, c’est beaucoup plus dur d’avoir du temps de jeu mais c’est comme ça… Je continue à travailler, je sais ce que je vaux et ça viendra un jour.

« Si on m’appelle, je serai présent à l’EuroBasket ! »

Vos belles performances en G-League ont-elles changé le regard du staff à votre égard ?

Oui et non. Parce qu’ils savent déjà ce que je peux faire. Donc je ne pense pas en soi. Quand je joue en G-League, c’est juste pour avoir des minutes, regagner de la confiance et toucher des ballons !

Parlons équipe de France. Il y a un EuroBasket qui arrive cet été. Postulez-vous pour celui-ci ?

Bien sûr ! Si on m’appelle, je serai là. L’année dernière, je n’ai malheureusement pas pu m’entraîner à cause des clauses NBA mais je répondrai présent cet été si je suis dans la liste.

Les clauses NBA ?

En fait, je n’avais pas le droit de m’entraîner avant une certaine date. Et j’ai été coupé avant cette date, donc je n’ai pas eu l’occasion de participer à des séances… Mais cet été, j’espère que ce sera bon !

Avez-vous pu échanger avec le nouveau sélectionneur, Frédéric Fauthoux ?

Pas encore. J’ai eu Boris (Diaw) et je dois le voir dans pas longtemps là. Mais sinon, pas plus que ça.

Propos recueillis à Brooklyn,