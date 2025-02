Cinq joueurs à plus de 17 points : la plus grosse nuit Française en NBA ?

C’est le genre de nuits qui étaient extrêmement rares – voire inexistantes – avant cette saison. Sur les 14 Français sous contrat en NBA cette saison, une bonne partie sont pleinement intégrés dans la rotation de leurs équipes et ont des responsabilités. Ce qui conduit donc régulièrement à des grosses performances offensives. Et parfois, tous y arrivent en même temps. C’est ce qui s’est passé dans cette nuit du 4 février, où cinq tricolores ont dépassé les 17 points, dont trois au-dessus de la barre des 20.

Les ex-Metropolitans Wembanyama et Coulibaly cartonnent

Comme l’immense majeure partie du temps, c’est Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) qui a mené la danse. En déplacement du côté de Memphis, la superstar de San Antonio a joué son premier match depuis le gros transfert de son équipe, même si le nouvel arrivant De’Aaron Fox n’était pas encore en tenue.

Face à une des meilleures équipes de NBA, le Français, très offensif avec une volonté d’attaquer le panier, a commencé fort en marquant 12 points sur les quatre premières minutes. Mais son match a été entrecoupé de nombreuses pauses forcées par le staff, à cause d’une maladie qui avait rendue incertaine sa participation. En 31 minutes, il a tout de même eu le temps de marquer 27 points à 10/20 aux tirs, en plus de 10 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Dans la large défaite des Spurs (128-109), il l’est un des rares joueurs avec un plus/minus positif (+8).

L’autre très grosse performance de la nuit est à mettre au crédit de Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), dont vous trouverez le détail ici. Dans la même rencontre, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a dominé les petits intérieurs remplaçants des Wizards en marquant 5 points et prenant 7 rebonds en 16 minutes. Il a eu du mal à exister autrement que sur rebond offensif dans cette attaque dysfonctionnelle des Hornets. À noter dans ce match entre équipes de fond de classement les absences d’Alexander Sarr (blessé) et Tidjane Salaün (malade).

La bonne surprise Ousmane Dieng, Risacher et Gobert continuent sur leur lancée

Un autre joueur tricolore a brillé cette nuit mais de manière inattendue : Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans). Le n°11 de la Draft 2022 a sorti son meilleur match en NBA depuis… avril 2023. 21 points à 9/13 aux tirs, 8 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes, voilà le genre de ligne statistique qu’il aligne plutôt en G-League. Mais au vu des absents chez les adversaires du Thunder (Antetokounmpo, Lillard, Lopez, Middleton et Portis tous out à Milwaukee), cette rencontre ressemblait quasiment à un match de l’antichambre de la NBA. L’affiche sur le papier alléchante a été un blow-out total (+36 à la mi-temps), qui a laissé du temps de jeu aux jeunes. Dont Dieng, qui en a profité pour tenter le plus de choses possibles balle en main. L’occasion de se montrer auprès des autres équipes à quelques jours de la trade deadline ?

Enfin, les deux Français tout juste sous la barre des 20 points sont Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans). Dans la rencontre entre Timberwolves et Kings (défaite 114-116), le premier a été au four et au moulin pour s’occuper de Domantas Sabonis en défense, tout en enchaînant les dunks en attaque. Il finit sur un très gros double-double avec 19 points et 13 rebonds en 40 minutes, qui confirme sa bonne forme actuelle. Même dynamique pour Risacher, qui a de nouveau marqué 17 points, prouvant son regain d’agressivité depuis son retour de blessure. En trois matchs, il est sur une série de 64 points en 80 minutes avec 0 balle perdue. Propre. Le victoire de ses Hawks contre les Pistons (132-130) a été marquée par un magnifique game-winner de Trae Young.