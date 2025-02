Bilal Coulibaly à 1 point de son record pour aller chercher un deuxième succès d’affilée avec les Wizards

Même s’il vit une saison compliquée au niveau de l’adresse extérieure, Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) continue à prouver qu’il reste capable de cartons offensifs quand il est dans un bon soir. Cette nuit du 4 février, il a dépassé la barre des 20 points pour la huitième fois de la saison, la première en 2025. Et comme souvent, cela a coïncidé avec un bon résultat collectif.

Les Wizards ont en effet décroché une deuxième victoire d’affilée, un événement rare dans cette saison désastreuse. Ils l’ont obtenu sur le parquet de Charlotte Hornets décimés par les blessures (114-124). Cette victoire intervient deux jours après une autre bien plus impressionnante sur le parquet des Minnesota Timberwolves (103-105), où Coulibaly avait déjà été bon (14 points, 4 rebonds, 5 passes décisives).

Troisième meilleur match en carrière

Poste 2 titulaire cette nuit, l’ex-Metropolitans 92 a délivré une performance complète des deux côtés du terrain. « Tout part de la défense pour moi » a-t-il une nouvelle fois affirmé auprès de la TV des Wizards après la rencontre. Cette fois, il s’est occupé du meilleur joueur adverse Miles Bridges. Celui-ci termine certes avec un triple-double à 24 points, mais en 21 tirs. À noter aussi à Charlotte les 5 points et 7 rebonds de Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) en sortie de banc.

Coulibaly a déjà réussi de meilleurs matchs défensifs, mais rarement offensifs. Et pour cause, la défense des Hornets ne l’a pas vraiment respecté, le laissant très souvent seul à 3-points. Et quand il avait la balle en main – ce qui arrive de plus en plus souvent – il a profité des largesses défensives adverses pour attaquer l’arceau. Il a notamment accumulé trois dunks. Une fois n’est pas coutume, ses coéquipiers lui ont laissé le champ libre sans vampiriser le ballon.

« Je me suis senti très confiant. En fait j’ai fait un gros entraînement hier, et j’en avais besoin [rire]. J’étais facile en attaque, j’ai trouvé mon rythme et ça s’est bien passé… Surtout, ça fait vraiment du bien de gagner deux matchs d’affilée. Maintenant on doit continuer comme ça. » Bilal Coulibaly en interview sur le terrain au micro de Monumental Sports Network

26 points à 9/16 aux tirs (dont 4/8 à 3-points), 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 0 perte de balle en 37 minutes. Voilà la ligne statistique complète de Bilal Coulibaly cette nuit. C’est un de ses trois meilleurs matchs au scoring, juste derrière ses deux performances à 27 points. Dans les 90 dernières secondes, le tir à 3-points du n°7 de la Draft 2023 et sa conclusion d’un alley-oop ont permis aux Wizards de définitivement entériner ce succès bienvenu. Les victoires sont des denrées rares dans cette saison des joueurs de la capitale. Reste maintenant à continuer sur cette voie, autant individuellement que collectivement.