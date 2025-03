La futilité des autres résultats de Pro B : l’incroyable carton de Bastien Pinault, Assemian Moularé crucifie Boulazac

Que les résultats des autres parquets de Pro B paraissent anecdotiques vis-à-vis de ce qui est arrivé à Louis Marnette ce vendredi, victime d’un malaise cardiaque avant d’être évacué conscient vers le CHU de Caen.

On retiendra toutefois l’incroyable récital de Bastien Pinault, un temps à 8/8 à 3-points à Roanne, et finalement auteur d’un formidable 9/10, son plus gros carton en carrière (29 points). D’autant qu’il s’accompagne d’une victoire paloise sur la route (100-97).

🥵 L'énorme coup de chaud de Bastien Pinault à Roanne 🎯 9/10 à 3-points, record en carrière pour le sniper palois (29 points) ! 🔥 https://t.co/Nc9Dm9s1Yf 📸 @ChoraleRoanne pic.twitter.com/E12NvPmK3P — BeBasket (@Be_BasketFr) March 7, 2025

On retiendra également le tir décisif d’Assemian Moularé (22 points à 8/16, 4 rebonds et 3 passes décisives) face au leader Boulazac, qui a enflammé Pierre-Coulon et offert une précieuse victoire à Vichy dans la course au play-in.

𝐋𝐞 𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐬𝐢 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞́𝐭𝐢𝐞𝐳 🔥 C’est aussi tout un groupe venu féliciter notre numéro 5 🙌💙#JAV #PROB pic.twitter.com/9275OE9xGu — JA Vichy Basket (@jav_basket) March 7, 2025

Et oui, par ailleurs, Antibes s’est offert une victoire salvatrice dans le derby méditerranéen contre Hyères-Toulon, Orléans a stoppé la série de Nantes et est redevenu co-leader mais cela n’a pas foncièrement grande importance. Ce vendredi soir, on pense à la famille Giuitta, endeuillée par le décès du paternel Henri, à Louis Marnette et à tous ses proches.