J.D. Jackson enthousiaste après son premier entraînement à Antibes : « Les joueurs étaient très investis et très combattants »

Pro B - J.D. Jackson s'est exprimé au sujet de sa signature en tant que coach à Antibes, et sur son premier ressenti au sujet de l'équipe.

J.D. Jackson est arrivé à Antibes, où il a pris la fonction de coach principal de l’équipe professionnel, 24 ans après son départ du cap en tant que joueur.

Remplaçant Daniel Goethals, l’ancien entraîneur du Mans, l’ASVEL et Gravelines-Dunkerque espère permettre aux Sharks de remonter au classement de la Pro B après un départ compliqué (2 victoires et 7 défaites) et dans un contexte tendu, avec des difficultés économiques pour l’association porteuse du club. Le technicien franco-canadien est revenu sur son arrivée au micro de Sharks TV, avant le premier déplacement sur le parquet d’Aix-Maurienne.

Son arrivée à Antibes

« Je suis content d’être là et de retour après si longtemps dans ce club. Ça me fait plaisir et j’essaie de faire vite connaissance, pas juste avec l’effectif, mais avec tout l’entourage, tout le staff. J’ai bien expliqué au staff et au groupe, aux joueurs, que je suis là dans un premier temps d’urgence pour observer, pour faire connaissance avec l’équipe, avec déjà ce qui est en place. Et l’assistant Antoine (Mantey) il a bien assumé son intérim sur ses quelques entraînements. Il a préparé le match, il a scouté l’adversaire, les séances d’entraînement. Donc c’est à moi d’intégrer tout ça d’ici demain (vendredi). Bon, ça va être un peu très collaboratif. On verra à partir de ce week-end des choses un peu plus en profondeur. Mais c’est bien d’être là parmi le groupe. Je compte sur les joueurs d’assumer beaucoup. Ils connaissent les systèmes, les structures, ils se connaissent entre eux. Et comme je l’ai dit, Antoine a bien travaillé. Donc espérons qu’on soit prêt pour ce match. Moi j’ai beaucoup de choses à apprendre sur le groupe et sur ce qui était déjà en place avant de commencer à marquer un peu de mon empreinte de ce qu’on va faire. »

Welcome Home Coach 🦈 pic.twitter.com/rrj8v50RUD — Antibes Sharks (@AntibesSharks) December 6, 2023

Sa première aventure en Pro B

« C’est toujours la France donc je connais bien les joueurs qui sont dans l’effectif pour la plupart. Je les ai scoutés ou suivi en jeunes, donc ça c’est déjà un avantage. C’est vrai qu’il y a quelques différences, mais bon on se connaît tous les coachs des deux niveaux, la LNB c’est la même ligue. Donc il y aura des ajustements pour moi, c’est sûr, mais l’essentiel c’est qu’on est clair dans ce qu’on fait, que ce soit le staff ou les joueurs. Le basket, ce n’est pas si compliqué que ça. Donc il faut qu’effectivement par rapport aux dernières sorties en championnat, je pense que les joueurs n’étaient pas dans une très grande confiance ou cohésion. On va partir sur l’essentiel. Donc en troisième division ou en EuroLeague, ce sont des bases collectives qui sont essentielles. On va essayer de soigner ça, de les remettre en confiance, d’avoir un sens de remote sur ces prochains matchs. J’ai vu l’entraînement, c’est la première fois que j’ai pu observer les joueurs en direct hier (mercredi). Les joueurs étaient très investis et très combattants. Personne ne baisse la tête, tout le monde y croit toujours. On est assez tôt dans la saison pour toujours ne pas paniquer et essayer de reconstruire au fur et à mesure. »

LIRE AUSSI. Les cinq raisons de soutenir BeBasket en s’y abonnant

Son premier message

« Je voulais me présenter déjà. Je suis sorti directement de l’avion pour arriver à l’entraînement. Je n’ai pas pu participer vraiment à la construction de la séance, l’aspect tactique, c’était plutôt juste pour être là, pour me présenter et observer les gars. Mais de temps en temps c’est ça, je leur ai dit, peut-être que je n’ai pas tout en tête par rapport à ce qu’on est en train de faire, je vais juste regarder les intentions. Et donc de temps en temps, j’ai confiance dans mon interprétation d’un contexte et quand je sais, quand on prend le contexte de club, des joueurs, je sais par quelle voie il faut passer pour réagir, pour être capable d’aller trouver les victoires dans une telle situation. J’ai parlé de solidarité, de l’envie défensive, des choses qui sont très basiques mais essentielles. Juste pour ceux qui voient que je suis là, que je suis investi et que je leur parle, je participe. »

Son passé de joueur à Antibes

« C’est loin, on ne va pas dire les dates, mais je n’étais même pas un vétéran, plutôt un jeune joueur. Antibes déjà c’était un très grand club à l’époque, ils étaient en EuroLeague, ils avaient été champions de France. Par contre, les difficultés commencent à arriver au niveau budgétaire, il y avait un grand déficit. Moi je voulais venir pour le long terme, j’avais signé sur le long terme, mais au bout de la deuxième saison il fallait que le club fasse des économies. Je pense même qu’ils ne s’étaient pas maintenus en pro, je ne me rappelle pas trop des circonstances mais quasiment tout l’effectif devait repartir derrière parce qu’ils ne pouvaient pas continuer à ce niveau. Donc je suis parti au Mans, j’ai vécu toute une histoire au Mans, alors que mon intention était de faire dans ce club. C’est vrai que les deux années où on était là, humainement en tout cas, on a pris vraiment plaisir. Mon deuxième fils, Liam, est né ici. Maintenant il est grand, c’est un adulte, c’est un agent de joueurs etc. Voilà, ça fait un peu une boucle, j’ai toute une histoire entre la dernière fois (où j’étais ici) et mon arrivée ici, mais ça me fait vraiment plaisir. C’est quand même drôle. Ce sont toujours des bons souvenirs et je suis content d’être là. »