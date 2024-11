Jahvon Blair (Poitiers), la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Deuxième meilleur marqueur de Pro B, derrière l’inévitable Chris Ledlum, Jahvon Blair (1,93 m, 26 ans) a rapidement fait parler de lui depuis son arrivée à Poitiers. Pas plus tard que lundi soir, il a encore montré toute l’étendue de son talent en inscrivant 33 points à Aix-Maurienne (97-84), record de la compétition pour la saison en cours (devant les 29 unités du Strasbourgeois Malik Fitts).

Avant de poser ses valises à Poitiers, l’international canadien (8 sélections) a fait ses armes à Georgetown, université réputée en NCAA, avant de connaître un début de carrière mouvementé : deux petits matchs avec Lavrio pour son contrat rookie, une demi-saison en Finlande, une mauvaise copie pour son unique apparition avec les Westchester Knicks (-2 d’évaluation), des apparitions dans le championnat d’été canadien, etc. Pourtant, Jahvon Blair aurait déjà pu découvrir le PB86 la saison dernière : le club pictavien l’avait longuement envisagé après la blessure d’Andy Cleaves, avant de se rabattre sur Mohamed Diawara. Lui s’en était bien tiré en devenant All-Star au Mexique, avant de remporter la CEBL avec Niagara, tout en terminant deuxième au scrutin du MVP canadien.

Les deux parties sont restées en contact. « C’était important pour moi que le coach revienne à la charge », a expliqué le pistolero pictavien à BACKCOURT. « Je devais vraiment signer là-bas mais Andy (Thornton-Jones) m’a envoyé un message quelques mois après pour me dire qu’il me suivait toujours, qu’il était toujours intéressé. J’ai compris qu’il me voulait vraiment. C’est une opportunité énorme pour moi ! » Il espère notamment imiter son ami Stefan Smith, passé d’Orléans (Pro B) à Cholet (Betclic ÉLITE) l’été dernier.

Pour l’instant, il n’a pas à le regretter… Depuis son arrivée au PB86, Jahvon Blair s’impose comme l’un des meilleurs attaquants du championnat, cumulant 18,3 points à 39%, 3,1 rebonds et 2,7 passes décisives de moyenne. Mais lui ne s’en contente pas… « Je ne suis pas satisfait de ma saison pour l’instant », a-t-il affirmé. « Je pense que je peux faire un peu mieux dans tous les domaines : scorer, passer, aller aux rebonds, avoir une meilleure adresse. Il y a toujours une marge de progression, comme pour mon équipe avec notre bilan de 5v-5d (6v-6d désormais). » De quoi effrayer toutes les défenses de Pro B ?

Pro Basketball Manager 2025 sort le 18 novembre !

Enfilez votre costume et devenez le manager de l’une des 2000 équipes professionnelles disponibles dans le jeu, dont les 36 de Betclic ELITE (16) et de Pro B (20). Vous disposez de tous les outils nécessaires pour faire grandir votre club et atteindre les sommets, tels que le scouting, la gestion des entrainements et des infrastructures ou bien la mise en place de systèmes que vous pouvez ensuite utiliser en match. Vos choix sont plus importants que jamais, allez-vous mettre l’accent sur la formation ou bien sur le développement de jeunes talents ? La victoire ne viendra que de vos décisions sur et en dehors du terrain.

Vous pouvez choisir parmi 90 championnats nationaux, dont 16 championnats féminins, dans 60 pays différents en Europe, Amérique, Asie et Océanie. Avec plus de 2000 équipes et 60 000 joueurs, le monde du basketball vous attend.

Une licence avec la LNB pour la Betclic ELITE et la Pro B

Le basket international n’a jamais été aussi passionnant et compétitif ! Les plus grandes compétitions internationales sont disponibles dans PBM25 et si vos compétences le permettent, vous serez sûrement appelé à diriger une sélection nationale. Saurez-vous mener votre sélection vers les sommets ?

Pro Basketball Manager 25 est la seule simulation sportive de basketball qui inclut plus de 20 championnats sous licences officielles, tels que la Betclic Élite, la Pro B, la Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL), Betsafe-LKL (Lituanie), BNXT (Belgique/Pays-Bas), Kooperativa NBL (Tchéquie) et bien d’autres encore.

Cliquez-ici pour en savoir plus sur Pro Basketball Manager