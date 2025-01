Jamuni McNeace, le retour surprise à Cholet

Jamuni McNeace n’était pas attendu de retour avant le mois de février. Mais l’ailier-fort américain de Cholet a finalement réservé une belle surprise à la Meilleraie face au Limoges CSP ce samedi 18 janvier. Ce dernier a livré 15 minutes de belle facture avec 4 points, 6 rebonds et 1 contre.

Victime d’une déchirure au mollet début décembre à Strasbourg, Jamuni McNeace (2,08 m, 28 ans) a donc à peine mis 6 semaines pour se remettre. « Je suis vraiment content de retour », livrait-il après le match à Ouest-France. « Ce qui m’a manqué le plus, c’était de réussir un dunk ! Et je suis content d’en avoir inscrit au moins un. » Cholet, désormais au grand complet avec également celui de Soren Bracq, peut encore plus sereinement aborder sa seconde partie de saison dans la peau du leader de Betclic ELITE.