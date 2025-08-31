Janelle Salaün et Carla Leite cartonnent : le festival des basketteuses françaises en WNBA continue

Comme c’est déjà arrivé plusieurs fois cette saison, toutes les équipes de WNBA contenant des joueuses françaises dans leurs effectifs étaient sur le pont cette nuit.

Hartley sur le flanc, Touré prend la relève

Mais deux tricolores manquaient à l’appel. La première : Bria Hartley (1,73 m, 32 ans), blessée au genou droit. Au Connecticut Sun, son absence a finalement bénéficié à une autre compatriote : Migna Touré (1,83 m, 30 ans). Réduite à des miettes de temps de jeu depuis son arrivée en juillet et même depuis que son contrat a été prolongé, l’internationale française a signé son plus gros temps de jeu et son record de points. En 15 minutes, l’arrière/ailier a marqué 8 points à 3/4 aux tirs, et pris 1 rebond.

L’autre tricolore sur les lignes arrières Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans) a sorti un match en deça pour la première fois depuis longtemps, avec quasiment autant de turnovers (5) que de points (6), bien cadenassée (3/10 aux tirs) par la défense des leaders Minnesota. Ces dernières se sont logiquement et largement imposées sur le parquet de leurs modestes adversaires (70-94), dans un match qui n’avait de toute façon pas vraiment d’enjeu au vu des positions des deux équipes.

Les trois valkyries françaises à la fête

Le salut des Françaises est plutôt arrivé du côté de Golden State. Car les trois tricolores des Valkyries se sont amusées sur leur parquet contre les Washington Mystics, officiellement éliminées de la course aux playoffs cette nuit (victoire 99-62). Désormais titulaire, Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans) a été complète avec 7 points à 3/6, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 27 minutes.

Mais ce sont surtout ses deux coéquipières Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) et Carla Leite (1,75 m, 21 ans) qui ont permis de plier la rencontre. La première, qui a relevé une « parfaite exécution du plan de jeu » de son équipe en conférence de presse, termine meilleure marqueuse de la rencontre. 20 points à 7/11 aux tirs et 6 rebonds en 29 minutes : c’est son deuxième meilleur match en WNBA. Leite la suit de très près en ayant inscrit 19 points à 6/6 aux tirs et 6 passes décisives en 19 minutes. Une performance remarquable d’efficacité pour la meneuse rookie, le tout en revenant d’une semaine d’absence avec un problème à la cheville. Les deux se sont retrouvées avec le sourire en conférence de presse, échangeant des moments sympathiques.

Mdrrr un journaliste qui demande à Janelle Salaün 🇫🇷 ce qu'elle préfère dans le fait de jouer avec Carla Leite 🇫🇷 : « c'est bon j'allais pas trop te hyper non plus » Il fait kiffer ce duo, 20 et 19 points cette nuit !! (📽️ : @valkyries)pic.twitter.com/GeBI46Vyfx — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) August 31, 2025

Carla Leite and Janelle Salaün brought the ENERGY tonight as they powered the @valkyries huge home win! Carla Leite: 19 PTS, 6 AST

Janelle Salaün: 20 PTS, 6 REB #WelcometotheW Postseason Push | @DraftKings pic.twitter.com/3FHB0MFuC8 — WNBA (@WNBA) August 31, 2025

Malonga ménagée, Johannès et New-York en galère

Pas de problème non plus pour le Seattle Storm face à une autre équipe cancre, Chicago (victoire 79-69 à domicile). Le retour d’une Angel Reese a fait mal à la raquette (20 points et 10 rebonds) handicapée par l’absence de Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), touchée au poignet. Le Storm a dû se débrouiller sans son apport désormais régulier en sortie de banc. Mais Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) a compensé en marquant 12 points à 4/10 aux tirs, en plus de 8 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes. Le reste du cinq majeur a aussi rempli sa part de contrat en marquant chacune 10 points minimum. De quoi leur permettre de prendre désormais 3 victoires d’avance sur la première équipe non-playoffable, Los Angeles.

Sur le plan comptable, c‘est le New-York Liberty a fait la mauvaise opération de la nuit en s’inclinant sur le parquet de Phoenix 63-80, avec 5 points et 4 passes décisives en 27 minutes de la franco-camerounaise Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans). Avec 4 points mais 3 turnovers et un 0/3 à 3-points en 16 minutes pour un plus/minus de -16, Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) a de son côté eu un impact plutôt négatif. Cette nouvelle défaite pousse les championnes en titre hors du Top 4. Ce qui a valu un coup de gueule de leur superstar Brianna Stewart (14 points, 6 rebonds) après le match : « On ne propose pas du basket suffisant pour aller chercher un titre, et il faut que tout le monde s’en rende compte. Tout le monde doit comprendre qu’on doit changer d’attitude pour y arriver, et vraiment le montrer sur le parquet. »