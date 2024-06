Monaco ou Barcelone, que choisira Jaron Blossomgame ?

Mise à jour : Contactée, l’AS Monaco a tempéré les informations avancées par BasketNews et d’autres médias européens. Sans nier sa volonté d’essayer de conserver Jaron Blossomgame, la Roca Team dément être parvenue à un accord avec son intérieur américain, qui demeure courtisé par d’autres prestigieuses écuries européennes. Ainsi, il était mardi en visite au FC Barcelone, qui espère donc toujours s’attacher ses services…

Article d’origine (13h53) : Ces derniers temps, Jaron Blossomgame (2,01 m, 30 ans) se demandait sur X qui croire quand vient la période du marché des transferts en EuroLeague tant les rumeurs pullulent sur les réseaux sociaux. Il ne croyait pas si bien dire puisque lui-même a été au cœur d’informations contradictoires en ce début de semaine.

Annoncé à Barcelone, l’ancien intérieur des Cleveland Cavaliers devrait finalement se pérenniser à Monaco, où l’attend une prolongation de contrat de deux ans selon BasketNews. La juste récompense de ses efforts et de ses progrès tout au long de ses deux premières saisons en Principauté. D’abord très timide en EuroLeague, où il a fallu digérer la transition depuis le Ratiopharm Ulm, le natif d’Atlanta a su hausser son impact physique et sa rentabilité au fil des mois (7,2 points à 48% et 3 rebonds en 83 matchs toutes compétitions confondues en 2023/24).

Certes auteur d’une finale inégale contre Paris, marquée par une blessure lors du dernier match, il a prouvé son importance croissante lors des playoffs. Alors que la raquette de la Roca Team a longtemps été décimée, Jaron Blossomgame a été le MVP de la première partie de la phase finale de Betclic ÉLITE en cumulant 14,9 points et 4,1 rebonds de moyenne sur sept rencontres. « Il est vraiment important », soulignait son coach Sasa Obradovic en plein milieu de la série face à Paris. « Avec nous, parfois il joue, d’autres fois non mais il s’est ajusté à son rôle. L’an dernier, il avait déjà été très bon en playoffs. Il est extrêmement professionnel, dévoué à ce qu’il fait et il sait saisir sa chance quand le jeu vient à lui. » Ça tombe bien, cela peut parfois offrir deux années de contrat en plus…