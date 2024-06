Jean-Marc Dupraz confirmé à Limoges, annonce Crawford Palmer

De retour au Limoges CSP en tant que directeur sportif, Crawford Palmer a fait un premier point sur l’avenir du club, qui devrait être maintenu en Betclic ELITE le 25 juin prochain.

Le vice-champion olympique 2000 a surtout annoncé que Jean-Marc Dupraz serait toujours en poste la saison prochaine. Le technicien champion de France 2014 avait été nommé en cours de saison suite au départ de Ilias Kantzouris. Bénéficiant d’un important contrat pour la saison 2024-2025, il sera maintenu à son poste avec l’adjoint Romain Leroy à ses côtés. En revanche, il faudra remplacer Dominik Günthner.

« Il a un contrat, rappelle Crawford Palmer dans Le Populaire du Centre. On travaille actuellement ensemble. Il a fait du bon travail la saison dernière dans un contexte très difficile et en étant parachuté par la direction. Il faut vraiment saluer ce qu’ont fait le staff et les joueurs malgré tous les problèmes. Jean-Marc a montré sa force de caractère et sa droiture. Cela me va très bien de repartir avec lui. Maintenant, on va l’entourer en constituant un staff le plus complémentaire possible, avec notamment Romain (Leroy) qui a beaucoup de qualités. L’idée, c’est de trouver un remplaçant à Dominik (Günthner) qui ait des qualités pour développer les joueurs. »