Jean-Marc Dupraz écarté par le Limoges CSP

Au lendemain de la défaite du Limoges CSP contre l’ESSM Le Portel (77-98), la direction du Limoges CSP a écarté son entraîneur Jean-Marc Dupraz. De retour au club le 12 janvier 2024, le champion d’Europe 1993 a donc été débarqué un an après.

10 défaites en 15 matches sur la phase aller

L’information, partagée par le monde du basket ce lundi matin, n’a pas été confirmée par le directeur sportif Crawford Palmer. Cependant, Le Populaire du Centre l’affirme en ce lundi 13 janvier après-midi : Jean-Marc Dupraz n’est plus le coach du Cercle Saint-Pierre. Il faut dire que son équipe est 14e de Betclic ÉLITE sur 16, laissant craindre pour son avenir dans la division.

Racheté par Lionel Peluhet au printemps 2024, le Limoges CSP s’est lancé dans une saison avec une masse salariale limitée. Le staff et la direction ont misé sur un jeune effectif. Cependant, après un bon début de saison (4 victoires et 3 défaites au 1er novembre), les difficultés sont arrivées. Depuis la Toussaint, l’équipe limougeaude a perdu à 7 reprises en 8 journées. Un rythme chaotique qui a amené la direction à prendre une lourde décision afin de relancer la machine. Alors qu’un changement a déjà été opéré à la mène, Souley Boum ayant remplacé Tyrell Terry, le prochain fusible était forcément le coach. D’autant plus que le public a grondé ce dimanche, une partie de Beaublanc scandant « Dupraz, démission ! ».

Leroy ou Choulet : quelles options pour le CSP ?

Reste à savoir qui va succéder à Jean-Marc Dupraz au poste de coach alors que les finances du club sont serrées, malgré l’ouverture prochaine du capital du club. Parmi les assistants, le Finlandais Mikko Larkas n’a pas les diplômes requis pour coacher en Betclic ÉLITE, Romain Leroy si. Début 2024, c’est ce dernier qui avait mené le CSP à la victoire contre Roanne, dans un match déjà labellisé ‘course pour le maintien’, après le départ d’Ilias Kantzouris et la mise au placard du directeur sportif Kevin Anstett.

Sur le marché, Jean-Denys Choulet est probablement le coach français le plus connu, lui qui a régulièrement partagé son vœux de coacher le club nonuple champion de France. Autrement, le champion de France 2018 Eric Bartecheky est libre depuis son départ de l’Élan béarnais. Vice-champion olympique 2000 aux côtés de Crawford Palmer, Laurent Foirest est également sans club, tout comme Savo Vucevic, Nikola Antic, Germain Castano, Laurent Pluvy ou encore Neno Asceric. Mais la piste interne semble la meilleure hypothèse pour l’heure. Le nouveau coach pourra ainsi contribuer à choisir le nouvel intérieur, après le départ de Malik Osborne (2,06 m, 26 ans).