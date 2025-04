Joël Ayayi, Chris Clemons et deux joueurs de l’ASVEL nominés pour le MVP du mois de mars

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a dévoilé les noms des candidats au trophée de MVP de mars 2025 de Betclic ELITE. Parmi eux, l’on retrouve deux joueurs de la même équipe, l’ASVEL, avec Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) et Paris Lee (1,83 m, 29 ans), ainsi que les arrières du SLUC Nancy et de la JL Bourg, Chris Clemons (1,77 m, 27 ans) et Joël Ayayi (1,93 m, 25 ans).

Quelques jours après le festival de 3-points de l’ASVEL contre l’Élan Chalon, nouveau record en Betclic ELITE, la LNB a donc décidé de mettre à l’honneur deux des joueurs majeurs de Villeurbanne. En ce mois de mars, Théo Maledon a scoré deux fois à plus de 25 points (27 contre Monaco et 25 contre Chalon), quand son partenaire Paris Lee a atteint les 28 unités face au voisin bourguignon.

Mais Chris Clemons et Joël Ayayi ne sont pas en reste pour autant. Le scoreur nancéien est l’une des explications de la très bonne série du club lorrain en mars (3 victoires en 4 matchs), avec trois matchs à plus de 20 points (une fois 26 et deux fois 22). Quant à l’arrière de la JL Bourg, il a également été efficient, avec notamment deux double-double à au moins 15 points et 10 rebonds.

Pour rappel, les votes pour le trophée de MVP du mois en Betclic ELITE se passent sur les réseaux sociaux de la Betclic ELITE (Facebook, Instagram et X).

👑 LES NOMMÉS POUR MARS 👑 📲 Pour voter, ça se passe sur le sondage dans les commentaires.#JDMBetclicELITE by Garance pic.twitter.com/kS1pJl5Rdc — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) April 1, 2025

