John Egbunu quitte officiellement l’ASVEL

John Egbunu (2,06 m, 29 ans) et l’ASVEL, c’est terminé. Comme annoncé, le pivot nigérian n’entrait plus dans les plans de la direction rhodanienne qui souhaitait depuis plusieurs semaines mettre fin à son contrat.

Après l’arrivée de l’ailier-fort shooteur DeShaun Thomas – auteur de 7 points à 3/5 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes dimanche contre Cholet -, un accord a été trouvé entre les deux parties. Arrivé l’été dernier en provenance de Gaziantep, le Nigérian était la rotation de Youssoupha Fall au poste 5 en compagnie de Joffrey Lauvergne. Après 34 matches de Betclic ELITE et d’EuroLeague, il tournait à 2,9 points à 58% de réussite aux tirs et 2,6 rebonds en 12 minutes.

Sans lui, l’ASVEL espère ne pas perdre l’un de ses deux pivots, Fall et Lauvergne, sur blessure.

L’effectif de l’ASVEL à l’heure actuelle :

Poste 1 : Paris Lee et Noam Yaacov

2/1 : Nando De Colo

2/3 : Edwin Jackson

3/2 : Timothé Luwawu-Cabarrot

3 : David Lighty et Boris Dallo

3/4 : Charles Kahudi et Mbaye Ndiaye

4/3 : Mike Scott

4 : DeShaun Thomas

5/4 : Joffrey Lauvergne

5 : Youssoupha Fall