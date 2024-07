John Ojiako, un rookie pour densifier la raquette et clore le recrutement de Poitiers

Les rookies ont la faveur des coachs de Pro B ces dernières heures. Après les signatures de Christopher Ledlum à Pau-Lacq-Orthez et de Kaiyem Cleary à Hyères-Toulon, au tour de John Ojiako (2,08 m, 24 ans) de connaître sa première expérience professionnelle en France.

Le pivot nigérian a connu pas moins de trois universités au cours de sa formation : le très réputé programme de Virginia Tech (2019-2022), avant de filer à George Mason (2022-2023) et de terminer, enfin, dans le petit programme de Coastal Carolina basée dans la petite ville de Conway en Caroline du Sud.

Meilleur rebondeur de la conférence Sun Belt

Au sein de la conférence Sun Belt, le natif de Lagos s’est fait une place et un nom malgré le faible bilan collectif de son équipe (13e sur 14). En double-double de moyenne en 30 rencontres (12,6 points à 63,7% aux tirs et 10,6 rebonds pour 17,1 d’évaluation en 27 minutes), le nouvel intérieur du PB86 a terminé meilleur rebondeur de la division, tout en étant le joueur le plus adroit.

Très athlétique, John Ojiako apportera sa densité physique ainsi que ses qualités de rebondeur et finisseur dans la peinture poitevine. Il partagera le poste 5 avec Jonathan Jeanne, où il formera un duo complémentaire.

« Ojiako est un joueur nigérian qui vient de terminer son cursus universitaire. Il est impatient de lancer sa carrière professionnelle et de découvrir l’Europe. C’est un poste 5 qui évolue près du cercle en attaque et qui a une grosse présence au rebond défensif » a commenté l’entraîneur Andy Thornton-Jones sur le site officiel du club.

John Ojiako est la quatrième et dernière recrue du PB86 après les signatures d’Aurèle Brena-Chemille, Ilane Fibleuil et Jahvon Blair.

