Ilane Fibleuil à Poitiers, c’est officiel !

Ilane Fibleuil (1,97 m, 18 ans) à Poitiers pour la saison 2024-2025 de Pro B, c’est désormais officiel. Le PB 86 a annoncé la nouvelle ce mardi 21 mai, alors que les deux parties discutaient depuis quelques jours.

PROFIL JOUEUR Ilane FIBLEUIL Poste(s): Arrière Taille: 197 cm Âge: 18 ans (26/06/2005) Nationalités:

Le poste 3/2, qui avait fait sensation lors de la Coupe du monde U17 2022 en terminant dans le cinq idéal de la compétition alors qu’il sortait du banc, est de retour en France. Ilane Fibleuil sort d’une saison frustrante à UCLA en NCAA, où il a peu joué (6 minutes par match, sur 25 entrées). Avant cela, celui qui a démarré le basketball en U13 à l’US Bures-sur-Yvette a effectué un cursus de trois saisons au Pôle France. A l’été 2023, il a préféré de se préparer à sa saison NCAA avec les Bruins et ainsi fait une croix sur l’EuroBasket U18. Il ne fait pas partie de la présélection pour l’EuroBasket U20, au contraire de bien d’autres joueurs de la génération 2005.

« Ilane est un des joueurs majeurs de la génération 2005, rappelle son futur coach Andy Thornton-Jones. Il nous rejoint après une saison passée à UCLA en NCAA. Nous sommes ravis qu’il nous fasse confiance pour le début de sa carrière professionnelle. »

Fibleuil avec d’autres jeunes à Poitiers, mais aussi des vétérans pour les encadrer

En signant Ilane Fibleuil, Poitiers, qui a prolongé son coach Andy Thornton-Jones deux saisons, continue de se tourner vers les jeunes. Le PB 86 a en effet fait venir le meneur Aurèle Brena-Chemille en plus d’avoir conservé Imanol Prot et Guillaume Eyango. Ils seront entourés par des vétérans, à commencer par Luka Rupnik, meilleur passeur de Pro B et international slovène, et Jonathan Jeanne qui dispose déjà d’une belle expérience.