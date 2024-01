Julien Desbottes : « Avec Freddy Fauthoux, nous sommes proches d’un accord »

Désireux de prolonger son entraîneur Frédéric Fauthoux depuis l’été dernier , Julien Desbottes a vu arriver une concurrence de poids : l’ASVEL, avide de rapatrier son ex-adjoint double champion de France après l’intérim de Pierric Poupet.

En septembre, le président bressan se disait « complètement aligné » avec son entraîneur, arrivé en Bresse en 2022 et lié avec la JL jusqu’au 30 juin 2024. Interrogé par La Voix de l’Ain, l’ancien joueur (jusqu’en Nationale 4, en 1990/91) a réitéré sa confiance, suggérant des négociations bien avancées pour une prolongation de contrat, malgré les propos de Tony Parker.

FAUTHOUX FLATTÉ DE L’INTÉRÊT DE L’ASVEL

« Freddy m’en a parlé assez tôt (de l’intérêt de l’ASVEL, ndlr). Depuis l’été dernier, on parle de la prolongation de son contrat qui se termine à la fin de cette saison. Il m’a répété qu’il était bien ici, et nous sommes proches d’un accord. Quand on a parlé de son renouvellement, il avait évidemment des clauses EuroLeague de prévu, comme Benitez ou Kokila. On ne peut pas tutoyer les sommets et envisager, sur des contrats longs, que les joueurs ou les coachs n’aspirent pas à ce qui se fait de mieux en termes de compétition. Freddy a demandé à ce qu’on parle plus d’ici février et la Leaders Cup qui est le premier objectif de la saison. Avec lui, on échange en toute transparence, et cela n’affecte pas nos relations. Quel que soit le choix final, il faut qu’on aille au bout de l’aventure cette saison. S’il reste, on sera encore plus forts car on aura traversé ensemble cet épisode. »