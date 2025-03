Julien Mahé (Saint-Quentin) : « Le challenge est extraordinaire face au Paris Basketball »

Suite à la belle épopée du Saint-Quentin Basket-Ball (SQBB) à la Leaders Cup, conclue par une élimination en demi-finales après un exploit face à Paris, le coach Julien Mahé a détaillé comment son groupe a géré cette période de coupure.

« Suite à la Leaders Cup, il y avait la fin nationale, donc on a donné plusieurs jours de repos pour que tout le monde puisse récupérer, à la fois physiquement et mentalement. On a repris en fin de semaine dernière les entraînements, sans Loïc (Schwartz) et Nolan (Traoré). Loïc jouait avec l’équipe nationale belge et Nolan était partenaire d’entraînement de l’équipe de France. On a décidé de lui donner un petit peu de repos à l’issue du stage avec l’équipe de France. Donc on a repris avec un groupe complet en début de semaine. »

Cette fenêtre internationale, toujours délicate à gérer pour les clubs, oblige à adapter les charges de travail en fonction de la situation de chaque joueur. « C’est toujours un peu spécial ces fenêtres internationales parce qu’il faut gérer à la fois du repos, une reprise qui est différée pour certains, un état de fatigue différent. Mais bon, tout le monde est là, en bonne santé et prêt à partir. »

Enzo Shahrvin, une opportunité saisie par Saint-Quentin

Avec les départs successifs de Marcus Santos-Silva et Enzo Goudou-Sinha, le SQBB s’est activé pour renforcer sa raquette. C’est finalement un prêt d’Enzo Shahrvin, jeune intérieur du Paris Basketball, qui s’est concrétisé.

« On aurait pu très bien aussi continuer avec le groupe actuel, mais on était simplement à la recherche d’opportunités et c’est ce qui s’est passé avec Enzo Shahrvin. On a la possibilité de se faire prêter par Paris, c’est vraiment une bonne opportunité pour nous parce qu’Enzo est un jeune joueur français sur le poste 5. On sait que sur le poste 5, poste intérieur, on avait quand même un petit manque en termes de quantité de joueurs. On n’était pas à l’abri de blessures ou de pépins et donc pouvoir rajouter un joueur sur ces postes intérieurs était une bonne solution. »

Pour Julien Mahé, ce renfort s’inscrit aussi dans la philosophie de développement de jeunes talents qui caractérise le club. « J’aime bien l’idée pour nous de continuer de travailler avec des jeunes joueurs français, de continuer le développement. Là, il va vraiment nous aider de ce point de vue-là et nous aussi on va l’accompagner pour qu’il puisse vraiment se montrer. »

Formé à l’Élan béarnais, Enzo Shahrvin avait déjà brillé en Betclic ELITE avant de rejoindre Paris il y a un an et demi. « Il a été formé à Pau, il avait fait une très bonne année en Pro A il y a un peu plus de deux ans avec Pau. Ensuite, il avait signé à Paris. Ça fait un an et demi qu’il y joue. Là, on est très heureux qu’il nous le prête parce que ça va vraiment apporter de l’énergie, du physique à notre raquette. Ça fait une bonne doublette de poste 5 avec Dom (Olejniczak), plus Will (Pfister) en relais qui montre aussi qu’il peut jouer sur les deux positions. »

Retrouvailles avec Paris, un nouveau défi

Dès samedi, Saint-Quentin retrouve donc le Paris Basketball, battu il y a deux semaines en quarts de finale de la Leaders Cup. Un contexte forcément particulier pour Julien Mahé.

« Rejouer Paris aussitôt après notre exploit en Leaders Cup, c’est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. C’est une bonne chose parce que c’est assez récent, on a vu quand même qu’on était capable de les battre, ce qui n’était quand même pas fait d’avance, et surtout on a vu comment il fallait jouer pour espérer les battre. Maintenant de l’autre côté, on sait que ce sera une vérité totalement différente assurément. »

Paris aura soif de revanche et, cette fois, jouera à domicile. « Paris sera à domicile et eux aussi maintenant ils savent qu’on peut les jouer. Donc c’est sûr qu’il va y avoir une adaptation, mais il faut surtout revenir aux fondamentaux. Pour jouer cette équipe-là, pour rester dans le match, il faut être d’abord, et je le dis assez rarement, mais là c’est totalement vrai, il faut bien attaquer. »

Julien Mahé sait que face à une équipe aussi athlétique et rapide, la gestion du ballon sera essentielle. « Il faut très bien attaquer parce que si on leur donne la possibilité d’avoir des interceptions, du rebond facile et de la relance, ils sont juste inarrêtables. Donc il faudra être encore quasiment parfait sur notre jeu d’attaque, sur le soin du ballon et puis être excellent sur le repli défensif et le rebond, qui sont des axes de jeu où ils sont quasiment les meilleurs en Europe sur la vitesse de relance, sur leur faculté à jouer vite et à être très vite efficaces et surtout aller au rebond offensif. »

Malgré les nombreuses clés à respecter, Julien Mahé se réjouit de ce défi. « Ça fait beaucoup de choses à gérer mais voilà le challenge est extraordinaire de pouvoir, une deuxième fois en quelques semaines, tenter de les battre. On verra bien, c’est un match où il n’y a pas grand-chose à perdre et je suis curieux de voir aussi l’équipe dans cette configuration. »

Enzo Shahrvin, arrivé en dehors des délais de qualification, ne pourra cependant pas prendre part à cette rencontre. « Enzo est arrivé au club en dehors des délais de qualification donc il ne sera pas aligné dans l’effectif samedi. »