Jury pour le concours de dunks et 1 vs 1 chez les meneurs : les nouveautés du All-Star Game LNB

Si la LNB n’a pas touché à la formule du match des étoiles pour son millésime 2024 du All-Star Game, les concours verront en revanche quelques petites nouveautés, comme l’annonce L’Équipe.

Le premier changement intervient pour le concours de dunks et le mode de désignation du vainqueur. Auparavant attribué par le public au moyen des décibels produits par la salle, le meilleur dunkeur sera désormais désigné par un jury, comme en NBA. Ce dernier devrait être composé de Karim Ziani, spécialiste de l’exercice dans l’Hexagone, et de l’ancien international Alain Digbeu, surnommé « Air France ». Les participants du concours de dunks ne sont pour le moment pas connus.

Le second changement concerne le concours des meneurs, ou Skills Challenge. Si la qualification pour la finale ne change pas – où il faut ressortir vainqueur d’un duel sur un parcours mêlant dribbles, passes et tirs -, la désignation du vainqueur sera elle aussi différente. Au lieu d’effectuer un parcours en finale, c’est un duel de 1 contre 1 au meilleur de trois manches, chacune en trois points gagnants (un panier valant un point et un panier extérieur deux). Une perspective alléchante au vue du casting de ce concours, composé du double tenant du titre T.J. Campbell, du dernier finaliste T.J. Shorts, ainsi que des joueurs d’EuroLeague Théo Maledon et Élie Okobo.