Kamagate et Gombauld tenus en échec par les formations espagnoles lors des matches 1 des quarts

Ismael Kamagate (2,11 m, 24 ans) a livré une prestation sans faute au tir (6/6) lors du match 1 des quarts de finale de la Ligue des Champions (BCL). L’intérieur franco-ivoirien, pourtant limité par les fautes, a contribué à maintenir Tortone dans le match face à Tenerife. Mais les Espagnols, portés par un immense Marcelinho Huertas, ont finalement eu le dernier mot après prolongation.

Kamagate parfait à la finition mais privé de fin de match

Dans une salle où Tenerife restait invaincu en 28 matchs de BCL à domicile, la tâche s’annonçait ardue pour les Italiens de Tortone. Et cela s’est confirmé avec une entame catastrophique (13-0). Mais les joueurs de Walter De Raffaele ont réagi, passant de -16 à -2 à la pause, sous l’impulsion d’un collectif appliqué et notamment d’un Ismaël Kamagate impeccable dans ses choix offensifs.

Malgré un faible temps de jeu dû à des problèmes de fautes, l’ancien intérieur du Paris Basketball a inscrit 12 points, pris 4 rebonds et délivré 2 passes, pour aucun tir manqué (6/6). Son absence en fin de match, combinée aux assauts répétés de Marcelinho Huertas (26 points, 9 passes), a pesé lourd dans la balance.

L’expérimenté meneur brésilien a une nouvelle fois fait la différence, enchaînant les tirs à mi-distance et dictant le tempo en fin de match et en prolongation, bien aidé par l’ex-Villeurbannais Tim Abromaitis. Malgré une dernière tentative de Tommaso Baldasso pour accrocher une deuxième prolongation, les Espagnols ont tenu bon.

« On a eu notre chance, mais je ne peux rien reprocher à mon équipe. On a joué avec fierté, avec des idées », a réagi Walter De Raffaele (source : BCL).

Tenerife mène désormais 1-0 dans la série. Le match retour aura lieu le 16 avril en Italie, et Tortona devra s’imposer pour espérer jouer une belle sur l’île espagnole.

Soirée cauchemar pour Gombauld et Reggio d’Emilie à Malaga

Moins de suspense dans l’autre confrontation hispano-italienne : Stéphane Gombauld et Reggio Emilia ont lourdement chuté à Malaga contre l’Unicaja (105-68). L’équipe espagnole, prétendante affirmée au titre, a rapidement imposé son intensité et son adresse, ne laissant aucune chance à des Italiens débordés de bout en bout.

L’ancien joueur du SLUC Nancy, qui découvrait lui aussi ce niveau de la compétition, a terminé avec 4 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 18 minutes. Trop peu pour peser dans une rencontre rapidement à sens unique.

Face à un collectif andalou porté par Tyson Carter (20 points) et Melvin Ejim (17 points), Reggio Emilia n’a jamais trouvé la solution. Les hommes d’Ibon Navarro ont inscrit plus de 90 points pour la sixième fois consécutive à domicile en BCL, et n’ont laissé que trois petits points aux Italiens dans le dernier quart-temps (15-3).

Prochain rendez-vous le 15 avril au PalaBigi pour tenter de relancer la série, avec le retour attendu de Kenneth Faried dans les rangs de Reggio Emilia.