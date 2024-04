Kameron McGusty délivre Beaublanc au buzzer, Roanne glisse doucement vers la Pro B

De l’air pour Chalon…

Et si le destin de la Chorale de Roanne avait définitivement basculé ce vendredi 6 avril ? Relancé par sa victoire contre Boulogne-Levallois le week-end dernier, le club ligérien a de nouveau sombré dans la zone rouge, complètement inoffensif à Chalon-sur-Saône. L’occasion était pourtant si belle avec un déplacement chez le 15e, Chalon-sur-Saône, souffrant ces derniers temps (88-107 à Limoges samedi dernier). Une défaite de plus de 11 points aurait fait basculer l’Élan dans la zone rouge.

Mais la saison roannaise est celle des opportunités manquées et l’équipe de Marc Berjoan n’a jamais existé chez son voisin bourguignon (86-105). Pilonnés à l’intérieur par Kaleb Wesson (23 points à 9/10, 7 rebonds et 2 contres), les Roannais ont affiché les mêmes maux que lors de l’époque de Jean-Denys Choulet : pas de défense, et des Américains aux abonnés absents, les habituels (3 points pour Jordan Tucker, 0 pour Kellan Grady) et une recrue qui n’a rien apporté (5 points à 1/3 pour Wayne Selden). Avec deux longueurs d’avance, plus le panier-average sur la Chorale, les joueurs de Savo Vucevic ont eux fait un pas de géant vers le maintien. Ils ont également fait une mini-fleur aux Metropolitans 92 : la défaite ligérienne empêche le finaliste de Betclic ÉLITE d’être mathématiquement relégué dès ce samedi en Pro B.

VICTOIIIIIIIIIREEEE 🔥 Score final : Elan Chalon 105 – 86 Roanne 📊 Wesson 23, Nikolic 18, Harper 13, Eïto 12, Harper 10, Baptiste 8, Gaudoux 8, Mikesell 6, Cortale 6 📸 Enzo Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/1CmYUiOjBN — Elan Chalon (@ELANCHALON) April 6, 2024

… Pour le BCM aussi !

Outre leur propre résultat, si la soirée des coéquipiers de Sekou Doumbouya (29 points à 11/16 et 4 rebonds) est si problématique, c’est parce que leur concurrent direct, Gravelines-Dunkerque, s’est aisément remis de son soir sans lors de l’Opalico. Un triomphe surprenant à la Meilleraie, tant par l’ampleur (84-72, plus large victoire de leur saison à l’extérieur) que par l’adversité : Cholet restait ainsi sur quatre victoires de rang. Mais la formidable dynamique de l’équipe des Mauges, même renforcée par Tidjane Salaün et Nick Johnson, n’a rien pu faire pour endiguer la furia maritime. CB aura manqué un peu de tout : d’adresse (6/27 à 3-points), d’intensité défensive et de leaders… Derrière le match XXL de Neal Sako (23 points à 9/10, 13 rebonds et 4 passes pour 37 d’évaluation), personne n’émarge au-dessus des 9 points. En face, le BCM ressemblait à un vrai collectif : Kris Clyburn muet, et tous les autres entre 6 et 16 points (la palme pour Vafessa Fofana, de retour à la Meilleraie). Après quatre défaites en cinq rencontres, le groupe de Jean-Christophe Prat a enrayé sa série négative et repris ses distances avec la zone rouge : l’hypothèse d’un maintien, complètement dingue après les dix défaites initiales, prend encore plus d’épaisseur !

#CHOBCM | 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🧡 Le BCM Gravelines-Dunkerque fait tomber Cholet à la Meilleraie ! 🤯✅ Incroyable performance de nos Maritimes qui ont fait preuve d'adresse et de caractère pour aller chercher cette victoire si importante ! 🙌🏻#TousBCM #BetclicELITE pic.twitter.com/xTAKx664Iq — BCM Basketball (@BCMBasket) April 6, 2024

Le gros coup manqué du SQBB

Avec Saint-Quentin, il se passe toujours quelque chose ! Mais pas toujours dans le bon sens pour le SQBB. La semaine dernière, les Axonais ont vécu une soirée de légende en climatisant l’ogre monégasque sur une claquette au buzzer de William Pfister. Cette fois, les hommes de Julien Mahé ont subi le sort inverse, torpillés sur le gong final par un shoot longue distance de Kameron McGusty, un modèle de catch and shoot, après une passe décisive de Nemanja Nenadic (particulièrement clutch avec un tir primé à 30 secondes de la sirène).

WOOOOOOOW 😱😱😱

Le shoot de la gagne au buzzer de Kameron McGusty pour @limogescsp 🚨@skweektv x #BetclicELITE pic.twitter.com/HHTPeXvKV2 — LNB (@LNBofficiel) April 6, 2024

Dans sa quête de playoffs, alors que la SIG Strasbourg n’a pas existé à Dijon (voir ci-dessous), Saint-Quentin pourra s’en vouloir. Dans le chaudron de Beaublanc, où les ultras ont encore interpellé la propriétaire Céline Forte, trois jours après l’ultimatum posé par la DNCCG, le SQBB a longtemps fait la course en tête. Même diminués (Ajinça et Dossou-Yovo out), les coéquipiers d’un Dominik Olejniczak record (26 points à 11/14, 9 rebonds et 2 contres) ont compté jusqu’à 17 points d’avance (33-50, 19e minute). Avec 7 points et 5 passes décisives en 15 minutes, le novice Nolan Traoré a encore été très intéressant. Mais à l’énergie, et avec un Danilo Nikolic des grands soirs (20 points à 8/15 et 7 rebonds) et une triple menace derrière (14 points pour McGusty, Nenadic et Nicolas Lang), le CSP a progressivement grignoté son retard, jusqu’à l’incroyable emballage final. Preuve que la seule entité irréprochable du club, cette saison, est bien l’équipe professionnelle, qui serait 8e de Betclic ÉLITE, juste devant le… SQBB, sans la sanction confirmée par le CNOSF.

« Caen : 5h25 – 485 km ». Le message des @UltrasGreen_ à destination de Céline Forte. pic.twitter.com/pS1YLW4BOC — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) April 6, 2024

Dijon se relance

À force, la saison de la SIG Strasbourg devient prévisible. Quand les Alsaciens sortent un exploit, on peut quasiment être surs que la sortie suivante sera insipide. Une inconstance chronique, si ce n’est coupable, qui menace de plus en plus d’empêcher l’équipe de Massimo Cancellieri de faire les playoffs en fin de saison (même si McGusty lui a rendu un fier service en abattant le SQBB au buzzer). Ainsi, à l’image du triste enchaînement exploit contre Paris – naufrage au Portel au cœur de l’hiver, la SIG n’a pas existé à Dijon, une semaine pile après avoir battu l’ASVEL au buzzer.

Forte de ses cinq défaites de rang, la JDA a donc pourtant profité de la venue des sympathiques Strasbourgeois pour se relancer. Avec un 4/23 à 3-points et 19 balles perdues, les coéquipiers de Tyrus McGee (18 points) ont été bien tolérants avec une équipe en difficulté, certes renforcée par le retour convaincant de Cameron Hunt (17 points à 6/12, 5 rebonds et 4 passes décisives), une semaine après celui de l’inoxydable David Holston (18 points à 7/16, 4 rebonds et 6 passes décisives). Avec ce succès aisé (80-68), forgé sur un troisième quart-temps réussi (26-16), l’équipe de Laurent Legname arrêtera certainement de regarder dans le rétroviseur pour se concentrer sur son immense opportunité : une finale de Coupe de France, face à… Strasbourg. Et cette fois, si la SIG continuait de surfer sur son irrégularité, personne ne trouverait de quoi y redire du côté du Rhénus…