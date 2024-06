Kelsey Bone, une recrue de choix pour Villeneuve d’Ascq

Au lendemain du deuxième sacre national de son histoire, l’ESBVA-LM continue de se renforcer dans l’optique de la saison prochaine. Ainsi après Carla Leite jeudi, le club de Villeneuve d’Ascq vient en effet d’enrôler l’intérieure américaine Kelsey Bone (1,93 m, 32 ans) pour l’exercice 2024-2025.

Star à Texas A&M, passée par les équipes de jeunes de Team USA, la native de Houston (Texas) sort d’une grosse saison du côté d’Antalya en Turquie, marquée notamment par de belles performances en EuroCup. Une compétition qu’elle a terminé à la seconde place du classement des marqueuses (22,0 points) et au sixième rang des rebondeuses (9,9 prises).

Victorieuse de l’EuroLeague en 2014, aux côtés de la Villeneuvoise Shavonte Zellous, sous les couleurs de Galatasaray, passée 6 années durant par la WNBA (New York, Connecticut, Phoenix, Las Vegas, All-Star en 2015), Kelsey Bone devrait apporter à Rachid Meziane et ses protégées, en plus de sa puissance physique (100 kilos) sous les cercles, le supplément d’expérience qui a peut être manqué aux championnes de France en finale de la dernière EuroLeague. Elle prendra ainsi la place de Kariata Diaby, partie à Bourges, dans la raquette, en partageant le poste 5 avec la Française Helena Ciak.

« Cette saison, nous avons pu nous appuyer sur un basket puissant et athlétique qui a été notre marque de fabrique en LFB et en EuroLeague, a rappelé Christophe Vitoux, le manager général de l’ESBVA-LM. Avec Rachid Meziane, nous avons cherché une joueuse qui correspondait à cet ADN. Kelsey Bone a vite été ciblée, c’est une joueuse intérieure puissante et à la fois tonique. Nous avons questionné Shavonte Zellous, avec qui elle a remporté l’EuroLeague sous les couleurs de Galatasaray en 2013-2014, et elle nous a rassurés sur son jeu et sa capacité à jouer dans le style de notre équipe. Sa puissance et sa tonicité vont pouvoir compléter notre secteur intérieur. Ses impressionnantes performances individuelles de cette saison en championnat turc mais aussi en EuroCup, se mettront au service du collectif. Elle va vite incarner l’esprit Guerrière de notre équipe.”

Il s’agît de la première aventure en France du cinquième choix de la Draft 2013, passé outre la Turquie, par les championnats israélien, polonais et chinois.